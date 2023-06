Independiente saldará la deuda con el América la semana que viene

230531160531-rba-maratea.jpg

"Estamos definiendo todo el trámite. El fideicomiso lo maneja él (por Maratea) y su gente. Tenemos todo listo para que la semana que viene si Dios quiere nos transfiera los fondos para poder transferir los dólares a México", explicó el dirigente.

"Hoy estuvimos hablando con los directivos y está todo acordado para que a fin de la semana que viene Independiente quede libre de esa deuda", continuó el presidente en diálogo con el programa A dos voces, de TN.

Según el último reporte de Maratea, en la colecta se llevaban recaudados $856.344.224 millones de pesos, que equivaldría a 3.398.191 millones de dólares al cambio oficial, ya que la entidad de Avellaneda podría acceder a esa divisa por mantener deudas en el exterior.

Más allá de lo que se juntó, lo cierto es que la deuda con el elenco mexicano es de 5.7 millones y mantiene al club inhibido, pero, tal como anticipó Grindetti, la idea es saldarla pronto para que el próximo mercado de pases el club pueda incorporar.

Por ello, desde Independiente utilizarán el dinero de la venta de Sergio Barreto al Pachuca de México, por quien percibirá el total de 2.2 millones de la moneda estadounidense por el 70 por ciento del pase.

PASACALLE DE APOYO A LOS JUGADORES EN LA PUERTA DEL PREDIO: "USTEDES PUEDEN"

Hinchas de Independiente colgaron un pasacalle de apoyo a los futbolistas de Independiente en el predio que el club posee en Villa Domínico, en la previa al partido de este viernes ante Sarmiento, por la fecha décima jornada de la Liga Profesional 2023.

A diferencia de otras ocasiones en las que suelen aparecer estas telas con mensajes amenazantes, en este caso tiene como fin alentar al plantel ya que reza: "Jugadores, ustedes pueden, jueguen. Nosotros alentamos y todos festejamos".

El mismo no lleva firma y apareció antes del cruce ante el Sarmiento de Junín, duelo que se disputará este viernes desde las 20 en el Estadio Libertadores de América en donde el Rojo irá en busca de una victoria que lo aleje de los últimos puestos y el descenso.

ZIELINZKI CONFIRMÓ EL EQUIPO PARA RECIBIR ESTE VIERNES A SARMIENTO

El entrenador de Independiente dio los once para enfrentar al conjunto de Junín en el Libertadores de América y se mostró muy confiado pese a estar comprometidos en la zona baja. "Vamos a clasificar a una Copa", aseguró.

"Sigo pensando lo mismo que el primer día, vamos a estar clasificados a una copa internacional. Tenemos que transitar de buena manera estos partidos que quedan del torneo y quiero que tiremos todos para adelante", expresó en conferencia de prensa.

9caEIpOV.jpg

Y añadió: "No tenemos un equipo consolidado, aún hay posiciones en donde no agarraron la camiseta. Estamos en un debe importante, nos equivocamos en cosas muy puntuales y estamos tratando de mejorar. Hay cosas que hemos mejorado y otras que aún no, nos hacemos cargo de eso".

El once que se enfrentará con el elenco de Junín, este viernes a las 20 en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini con el arbitraje de Pablo Dóvalo, lo conformarán Rodrigo Rey; Baltasar Barcia, Cristian Báez, Edgar Elizalde, Ayrton Costa; Braian Martínez, Iván Marcone, Sergio Ortiz, Martín Sarrafiore; Matías Giménez y Martín Cauteruccio.

Sobre la presencia del mediocampista Iván Marcone en la alineación, el técnico explicó: "Respondió bien en la semana, es un jugador importante para nosotros y estamos en un proceso de necesidad. Él es alguien que ordena, que soluciona muchas cosas dentro de la cancha".

Independiente necesita volver al triunfo luego de tres fechas sin sumar de a tres y luego de caer por 2 a 1 con Godoy Cruz en Mendoza, dado que se encuentra en el fondo de la tabla de la Liga Profesional con solo 18 puntos cosechados hasta el momento.