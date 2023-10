Israel Damonte: "Lo veo a Colón permaneciendo en Primera"

Damonte habló en sus primeras horas como DT del Sabalero y en conferencia de prensa dijo: "El riesgo es grande pero estoy contento porque hay buen material en plantel. Siento que se puede salir adelante. Yo no vengo a salvar a nadie, no hago magia", sentenció el ex entrenador de Sarmiento de Junín, Arsenal y Huracán.

En el mismo sentido, agregó: "Creo que trabajando e intentando desde lo anímico y lo mental, puedo ayudar y ponerme espalda con espalda con el plantel y toda la gente de Colón. Trataremos de sumar un punto más que los rivales al final del campeonato", aclaró. Sobre los partidos que restan los definió como "un Mundial chiquito".

Por otra parte, analizó la calidad de sus futbolistas: "Gorosito hizo un muy buen libro de pases, hay un buen plantel y eso me da herramientas para meterme un poquito adentro de ellos para que nos saquen adelante. Hay que ser prácticos el domingo. Sería un error meterles muchos conceptos y darles herramientas al rival para que nos sorprendan", comentó con entusiasmo.

Además Israel dijo que "no soy un loco, no vengo a morir sino que vengo a vivir. Lo veo a Colón permaneciendo en Primera y con chances de jugar los playoffs. Quiero un equipo que deje la cancha con el corazón en la mano, que juegue con el alma, dejándola en cada pelota y en cada jugada", sentenció el ex futbolista de 41 años ante el difícil panorama.