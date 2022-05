Izquierdoz: "Parece fácil salir campeón pero no lo es"

Al ser consultado por cómo transitó su lesión, Izquierdoz comentó: "Cuando me lesioné lo primero que dijeron es que volvía para el semestre que viene, que tenía que pensar en el próximo torneo. Gracias a Dios la familia apoyó, un cuerpo médico increíble que me dio todas las herramientas y estuvieron pendientes de mejorar y llegar antes. Hoy me tocó estar adentro de la cancha, que es lo que màs feliz me hace".

Con respecto al desarrollo del encuentro, el capitán xeneize analizó: "Arrancó el segundo tiempo, se nos complicó un poquito y se nos venían. Seba (Battaglia) movió rápido el banco, metió gente fresca y el equipo volvió a crecer. A partir del gol de Frank (Fabra) el partido estuvo todo controlado".

"Tenemos tiempo para festejar pero ya mañana hay que cambiar le chip y enfocarse en eso porque es otro de los grandes objetivo que tenemos en este club", concluyó sobre la clasificación en la Copa Libertadores.

Quien también brindo declaraciones fue Frank Fabra, autor del segundo gol del partido. "Cuando entró recién ahí me di cuenta. Muy contento. Darle gracias a Dios por esta bendición que nos da hoy", contó sobre su golazo.

"Ahora a prepararnos para el jueves y poder conseguir la clasificación", resaltó sobre el encuentro por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

En relación al ser el futbolistas más ganador dentro del plantel de Boca, Fabra respondió: "La verdad es que no pienso en eso. Solamente pienso en ganar y aportarle al equipo. Hoy se nos da la bendición de ser campeones".

Por último habló Óscar Romero, quien computo su primer título con la camiseta de Boca. "La bandera siempre está presente, es un orgullo para mi representar a mi país de la mejor manera. Ganando mi primer título con este maravillo club, que espero que sea el primero de muchos", declaró el jugador nacido en Paraguay.

"Estuve como cinco meses sin poder jugar y hoy me encuentro con este título. Se lo dedico a mi familia que siempre están en las buenas y en las malas", agregó.

"Jugamos un gran partido como tenía que ser en una final. Este grupo se lo merece, veníamos de hacer un esfuerzo grande y hoy era terminar de esta manera. Ganar este titulo para nosotros esa muy importante", finalizó destacando el buen rendimiento del Xeneize.