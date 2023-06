Jorge Almirón: "Necesitábamos una victoria así"

"Después de la derrota con Godoy Cruz necesitábamos una victoria así. Esa caída fue muy dura y hoy precisábamos cambiar esa imagen. Y ahora se viene Sarmiento y hay que volver a darle prioridad al campeonato local", comentó el entrenador en conferencia de prensa desde La Bombonera.

Y agregó: "Me voy conforme por los jugadores, quedamos con un hombre menos, el equipo demandaba ganar. Tienen que estar tranquilos que dejaron todo, en el segundo tiempo quedamos iguales, se abrieron los espacios, podríamos haber hecho más goles".

"La ausencia de extremos (Exequiel Zeballos, Norberto Briasco, Sebastián Villa y Luca Langoni) me obligó a poner a Barco y Pol Fernández por los costados", continuó.

"Hay que pensar en el partido del domingo (contra Sarmiento), hay que ganar nuevamente. Los muchachos tienen que descansar, hicieron un gran esfuerzo. De los refuerzos hay gente que se tiene que encargar pero eso será después, ahora pienso en el domingo", señaló.

Sobre la ausencia en el partido del defensor Nicolás Figal y la expulsión del paraguayo Bruno Valdéz, el entrenador comentó: "A Figal lo cuidamos por las amarillas, a Valdez no hay que llamarle la atención, es un jugador con experiencia, no sé si el referí se equivocó o no, todo fue por una protesta".

"Las cosas que pasan con el plantel no las ventilo, las cosas que pasan no las cuento, el domingo tenemos un gran partido esperamos ganar", remarcó.