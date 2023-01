Juan Fernando Quintero tuvo un tremendo recibimiento en Junior

Tras quedar libre de River, Juan Fernando Quintero firmó por un año con Junior de Colombia y fue presentado con más de 44 mil hinchas en el estadio.

Juan Fernando Quintero fue presentado como nuevo jugador de Junior en el estadio con más de 44 mil hinchas presentes. "Muchas gracias a todos por este recibimiento. Estamos agradecidos, no hay palabras para describir esto de mi parte y mi familia. Estoy donde quiero estar, no podía decirle a esta gente que no", comentó el ex 10 de River que ahora llevará la 10 del club colombiano.