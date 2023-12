Juanfer Quintero: denuncian por abuso sexual a un familiar

Juanfer publicó un documento en que se puedo observar su sentimiento y en Instagram y X escribió junto a este descargo: "MI POSTURA ANTE LA SITUACIÓN !!", sentenció.

“Hoy es un día muy triste para mí, como Padre de familia que soy, expreso el total rechazo a toda acción donde se violenten los derechos de niños, niñas y adolescentes. En este caso me duele profundamente lo que ha hecho un integrante de mi grupo familiar. Me solidarizo con la familia que se ha vulnerado y espero que todo el peso de la ley recaiga sobre los victimarios de este hecho absurdo”, comienza el comunicado.

Juanfe.png

“Espero que las autoridades investiguen a fondo este caso y den con el paradero del supuesto culpable y nuevamente reitero, recaiga sobre él todo el peso de la ley. Invito a colaborar con las autoridades, como también entregar cualquier información que conduzca a la captura de esta persona”, finalizó el documento con la firma del jugador.

El acusado es Alexander Quintero, conocido como Chicoro y vive en Medellín. Un usuario en X, llamado Leo Castillo, le respondió a Juanfer su publicación con un "aquí el contexto..." y agregó una imagen en la que se ve el rostro del sujeto, con la palabra “Difundir” y abajo redactó lo ocurrido un día después de Navidad con la menor, aunque cabe destacar que las autoridades no han confirmado oficialmente eso.

GCnduAvXQAAVUz1.jpg

Hasta el momento no hay detalles ni datos oficiales de lo que ocurrió y la Justicia no dictaminó ninguna sentencia. Si se han tomado las cuerdas del asunto, pero se desconocen los detalles. Lo cierto es que la familia Quintero atraviesa un momento de tristeza por lo que ocurrió y Juanfer en particular se hizo cargo de la situación y expuso a su familiar pese a no nómbralo.