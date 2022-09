Si bien se mostro feliz con su presente, Julián Álvarez mantiene la ansiedad por saber si quedará en la lista para el Mundial de Qatar.

Julián Álvarez, encargado de abrir el marcador en la victoria de Argentina frente a Jamaica, confió que "en todo el tiempo que llevo acá siempre me sentí cómodo, mis compañeros me trataron muy bien y el cuerpo técnico también. Estoy feliz por el presente, pero no solo en lo personal sino que por todo el grupo".