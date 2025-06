Julián Álvarez confirmó que será papá por primera vez junto a su novia Emilia Ferrero

La Araña habló con algunos periodistas en la previa del duelo entre Atlético Madrid y Botafogo, de este lunes, a las 16, por la tercera fecha del Grupo B del Mundial de Clubes. Y fue sorprendido ante la consulta de Matías Pellicioni, de TyC Sports, que le preguntó si hará algún festejo especial contra Botafogo, en caso de anotar, por el bebé que está esperando con su novia.

“Yo no dije nada... Si lo digo es porque ya lo estás diciendo. Sí, voy a ser papá, pero todavía no habíamos anunciado nada. No sé cómo salió por ahí”, comenzó Julián. "Estamos muy contentos, pero nada, enfocarnos en ganar, ojalá hagamos mucho goles y sí, poder celebrarlo así", concluyó.

El futbolista confirmó que junto a su pareja Emilia Ferrero esperan muy contentos a su primer bebé. pic.twitter.com/q1clHlwNgv — Para Ti Online (@ParaTiOnline) June 22, 2025

Fragmento del momento en que confirmó la noticia.

La historia de amor entre Julián y Emilia comenzó durante sus infancias cuando ambos tenían nueve años. "Yo soy de Calchín y su padre y abuelo eran de ahí. Y ella iba siempre a visitar al abuelo y ahí nos conocimos", contó el propio Julián alguna vez en una entrevista.

Además, añadió: “Teníamos el mismo grupo de amigos para compartir diferentes cosas. Ahí empezamos. Hablábamos. Después pasó el tiempo. Me fuí a Buenos Aires. Capaz cuando volvía a Córdoba nos veíamos cada tanto, por el grupo de amigos. Desde 2022 que estamos juntos”.

Asimismo, Emilia Ferraro aseguró que tiene pasión por el fútbol, gracias a la influencia de su padre, Elvio y por sus cinco hermanos. El delantero contó al respecto: “Gracias a Dios le gusta ver fútbol, pasamos mucho tiempo en el sillón viendo fútbol. Es más, a veces me olvido y me dice ‘está jugando tal equipo’ y lo pone ella porque yo estoy en otra”.