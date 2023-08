"King Julián", el crack argentino de Philadelphia que intentará opacar a Messi

Carranza y su llegada al Inter de Miami

Julián fue fichado por el Inter Miami en julio de 2019 procedente de Banfield a cambo de 6 millones de pesos. Hay que remarcar que fue uno de los dos primeros fichajes en la historia del club de la Florida, donde jugó 42 partidos, 11 de ellos como titular, y tuvo una cosecha de tres goles en sus dos temporadas.

Julián-Simón-Carranza.jpg

En un comunicado del 26 de julio de 2019, el actual equipo de Messi destacó: “Treinta y dos semanas antes de hacer su debut absoluto en la Major League Soccer, el Club Internacional de Fútbol Miami anuncia hoy que ha contratado al joven mediocampista argentino Matías Pellegrini y al delantero argentino Julián Carranza. Los jugadores de 19 años se convierten en los primeros jugadores del club”.

Llegada a Philadelphia y un gran elogio

El 23 de diciembre de 2021, Julián Carranza fichó por Philadelphia Union, donde logró asentarse primero como titular y luego como figura, al punto de que Jim Curtin, su entrenador, dijo de él: “Los mejores delanteros del mundo son despiadados, y creo que Julián tiene eso. Te garantizo que si le preguntas a cada defensor contra el que ha jugado si lo ha sufrido, te dirá que sí. Es muy, muy físico. La forma en que presiona y defiende, el ritmo que impone, lo hace todo bien. Es implacable”, concluyó.

De Oncativo, Córdoba, a luchar en Banfield por su sueño

Julián Simón Carranza nació en Oncativo, Córdoba, el 22 de mayo de 2000. A los seis años empezó a jugar al futbol en el club Unión de su ciudad y a los 13 años se probó tanto en Instituto de Córdoba como en Banfield, en Buenos Aires, y quedó en los dos. Se decidió por el Taladro y tuvo que venir a vivir a la gran ciudad.

De ese momento recordó: “Fue difícil porque yo era muy chico. Tenía 13 años, vivía con mi familia, tenía mis amigos, y de un día para el otro no tuve nada más de eso. Fue un cambio fuerte, pero lo que yo quería era jugar al fútbol y creo que tomé la mejor decisión. Cuando llegué a Buenos Aires me quedé en la pensión del club, no conocía a nadie, arranqué de cero. No tenía familia ni amigos, extrañaba mucho y pensé en volver, pero elegí luchar y seguir jugando porque ese era mi propósito. Con el tiempo gané amistades, conocí gente y se me hizo más fácil estar lejos de mi familia”.

A medida que sumaba minutos en Banfield, fue llamado a la Selección argentina Sub 15 y desde entonces pasó por todas las categorías menores del combinado nacional: Sub 17, Sub 20 y Sub 23.

En el medio, cuando tenía 17 años, hizo su debut como profesional en Primera. “Gracias a Julio Falcioni pude llegar a Primera en Banfield. Me sentí siempre muy a gusto”, dijo de aquel momento inolvidable.

Julián Carranza y Lionel Messi

Su buen desempeño en Banfield, sumado a la búsqueda de jóvenes talentos del Inter Miami, le llegó una oferta de la franquicia estadounidense a la que le dijo que sí sin dudar y a la que hoy enfrentará en semifinales de la Leagues Cup.

Julián-Simón-Carranza-y-Messi.jpg

¿Quién contracara? Nada menos que Lionel Messi, a quien conoció en junio de 2017, cuando solo tenía 16 años.

Carranza se sacó una foto con Leo en el predio de la AFA en Ezeiza, la subió a sus redes y escribió: “Feliz de poder haber compartido una cancha con este Fenómeno , sos y serás el mejor de la Historia del Fútbol ”.