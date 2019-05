Tras darle Peratta la bienvenida: “Le agradezco personalmente por habernos elegido, aun teniendo oportunidades para dirigir en el país y también en el exterior. Así que estamos muy contentos, esperamos los mayores éxitos y hacer una gran campaña”, se esperanzó para luego retirarse de la escena.

Fue luego el turno de Kudelka que explicó la razón por cual eligió dirigir a Newell’s: “Por el desafío, la grandeza de la institución. Son las oportunidades que uno siente como persona, la idea de estar y ser parte de un club con historia, aunque no sea del riñón, aquí estoy con mucho orgullo. Para mí es una verdadera satisfacción”, aseguró.

En relación al plantel aclaró que están en la fase de observación y conocimiento de los jugadores: “Estamos diagnosticando, como técnico tengo la obligación de conocer a todos los futbolistas y tener, entre todos, la facultad para definir el mejor plantel haciendo un análisis exhaustivo con altas y bajas”, mencionó.

Después fue muy sincero con el tema promedios y su hipotética eliminación: “Trato de ser siempre realista, hoy hay promedios, debemos manejarnos con la verdad, nosotros y la gente. No puedo depender de lo que resuelvan otras personas. Este es un gran desafío, la institución está por arriba de todos, hay que hacer la campaña que se merece el club”, remarcó.

También valoró la continuidad de Maximiliano Rodríguez: “Que sea parte es fundamental porque todo lo que él pueda transmitirle a los demás es clave. Más allá de los nombres que vendrán, vamos a abastecernos de líderes. La idea es que sea un equipo sin miedos ni temores, que transmita una forma de jugar. Para nosotros es más importante la estructura emocional, la parte colectiva”, enfatizó.

Y luego agregó en relación a su idea futbolística: “Si me contratan, saben lo que pienso, la intención es ser fiel a la historia, tener la posesión de la pelota, ser intensos en ataque, este deporte es para hacer goles en el arco contrario. Me gusta esta forma de jugar pero por convicción y no por necesidad”, indicó.

Finalmente hizo un llamado a la unión de todos en este momento complicado que lo tendrá empezando el torneo con el peor promedio junto a Gimnasia y Esgrima de La Plata: “La institución tiene una oportunidad, todos debemos estar alineados detrás de ese objetivo para obtener los resultados que queremos. De este momento se sale con el sentido de pertenencia”, instó Kudelka.