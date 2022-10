La contundente frase de Rossi sobre su continuidad en Boca

"Son cosas que no dependen de mí. Siempre lo dije. Tengo una postura. Hay muchas cosas en el medio que analizar... Cosas que pasaron y pueden llegar a pasar", fue la contundente frase del futbolista de 27 años. Su contrato en Boca finaliza el 30 de junio de 2023, y los primeros intentos de renovación, hace ya un par de meses, no tuvieron éxito. No solo eso, la relación entre las partes quedó bastante tensa.

Sin embargo, desde hace un par de semanas que se sabe que, cuando todo parecía irreversible, la dirigencia Xeneize, con Juan Román Riquelme y el Consejo del Fútbol a la cabeza, volverán a sentarse a negociar con el representante de Rossi en busca de llegar a un acuerdo que permitan extender su vínculo y que no se vaya libre.

"Vestir esta camiseta es un privilegio. Hoy haber cumplido 150 partidos, mi sexto título en el club, con posibilidad de siete u ocho títulos en este año. Estoy muy feliz", expresó el arquero, que recientemente fue sumado a la prelista mundialista de la Selección argentina y sueña con, por qué no, culminar un año de lujo dando el batacazo y metiéndose entre los 26 convocados a Qatar.