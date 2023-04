La publicación de Jorge Almirón que enloqueció a los hinchas

Almirón publicó en sus historias de Instagram un video compartido por el usuario 'huevoxeneize' que muestra a los hinchas alentando en La Bombonera, con una voz en off de fondo tomada de otro video publicado por el periodista Flavio Azzaro en su canal de Youtube.

"Garpa que Boca esté mal y que River está bien, porque Boca es el más grande de la Argentina. Cuando gana Boca, no le sirve a nadie. Cuando pierde, están todos gritando los goles. Si juegan Boca contra River y gana River, el título es que perdió Boca", es la frase del video, acompañado con un texto que avala los dichos: "Sabias palabras".

El entrenador de 51 años, que luego borró la historia, también compartió dos videos de los goles de Martín Payero y Guillermo 'Pol' Fernández. Desde su llegada al club, el ex Lanús utilizó sus redes en reiteradas ocasiones para generar un vínculo con los hinchas, y este dardo a River sin dudas enloqueció a los fanáticos Xeneizes.

Además del DT, otro que ya empezó a calentar la previa del Superclásico fue Nicolás Figal, quien aseguró que la victoria frente a Racing es "un gran envión anímico", y deslizó: "Ahora, iremos paso a paso, a Chile a ganar y hacer un buen partido al gallinero".

Jorge Almirón, en conferencia de prensa

“Todos están creciendo, yo estoy muy contento por la predisposición de todos los jugadores, hay un gran grupo. De las puertas para adentro siempre fueron positivos cuando la estaban pasando mal. Estamos creciendo todos como equipo, la idea era esa, armar un buen equipo. En los entrenamientos se ve una mejoría a la predisposición y dinámica para trabajar”.

“Uno intenta hacer algo que cree que puede hacer, lo había hablado con Luis y creía que podía rendir ahí. Creía que por ahí podíamos atacar, era hacer el desdoble con el Chelo (Weigandt) por ese lado. Yo pensé que iba a jugar (Gabriel) Rojas en el lateral izquierdo, pero jugó Piovi. Pero yo confié en Luis y las jugadas de inicio, con espacios, las aprovechamos”.

“Me duele la expulsión de Payero porque sé que adentro a veces uno reacciona mal, lo sé porque fui jugador, y el que se siente mal ahora es él. Él reaccionó tratando de defender a un compañero, yo no he visto la jugada y más allá de que se pierde un partido importante, yo quiero que sume minutos. Ahora no hace falta decirle nada, sé lo que debe sentir como jugador. Le tocará jugar a otro”.