"Yo siempre pienso que las cosas van a ir bien, es lo que me pasa cada vez que vengo acá a nuestro estadio. Siento admiración por los jugadores que tenemos. Me tocó jugar muchísimos años en este club y fui bicampeón del fútbol argentino una vez. Es difícil. Y estos muchachos lo fueron en 2020 y 2022", dijo Román.

"Hace 60/70 días atrás le ganaron una final a Patronato, pero cuando Boca gana una final 3-0 es porque el otro equipo es muy débil. Cuando ganan los demás son todos una maravilla", agregó en diálogo con TNT Sports y continuó culpando a la oposición por las críticas al equipo.

"Sabemos lo que pasa. Cuando era jugador la dirigencia anterior me culpaba hasta cuando se enfermaba el portero del club, nunca vi nada igual: era jugador y la dirigencia me mandaba a criticar todos los días", disparó el vicepresidente de Boca, quien buscará a fin de año ser reelegido (no está confirmado en que cargo) en el club.

"Yo pienso y miro, que el equipo esté mejor y que lo hagamos de la mejor manera pero tampoco soy un loco: es difícil repetir. Entonces cuando otro equipo no repite no se dice 'qué mal que juega', 'que mal esto', 'que mal lo otro', es todo Boca", aseguró el dirigente.

"Hace tres años y medio que es todo Boca y estoy disfrutando muchísimo, al igual que cuando era futbolista. Es similar, todo es culpa de Riquelme y desde que está Riquelme y Ameal y tenés la suerte de tener estos jugadores y podemos decir que hace tres años y medio es Boca el que más títulos ganó y eso nos pone muy pero muy feliz", comentó.

Y concluyó: "Al hincha de Boca pido por favor que entiendo el juego, que tenga paciencia. El club está bien, competimos bien, es lógico que los muchachos algún semestre no puedan competir por el torneo, pero partidos como el de hoy (ante Racing) lo hacen muy bien y es muy bueno".

El Superclásico con River

Por otro lado, sobre el Superclásico ante River del próximo domingo, Riquelme expresó: "Quiero dejar en claro una cosa: lo que miro es que en estos 3 años Boca fue el que más ganó... volví porque me molestaba que el vecino festejara seguido. Ahora les venimos ganando, ahora iremos a su casa, los respeto, pero siempre les quiero ganar".

"Vamos a un gran estadio, donde seguramente va a ser un lindo partido. Intentaremos competir y disfrutar al máximo. Ojalá que tanto los jugadores de ellos, los nuestros y los árbitros puedan disfrutar. Tengo la ilusión de que sea un gran partido y que podamos ganar", finalizó.