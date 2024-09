La Selección Argentina cayó en Colombia pero sigue en lo más alto

Esta vez no pudo ser. En el infierno que suele ser Barranquilla a esta altura del año, la Selección Argentina perdió 2-1 frente a Colombia en un partido bastante parejo en el que los locales supieron sacar rédito de sus jugadas más profundas frente a un representativo nacional que no jugó mal pero no estuvo tan fino a la hora de enfrentar el arco adversario.