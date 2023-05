Lautaro Martínez metió al Inter de Milán en la final de la Champions

Merecido finalista, al menos por lo hecho en las semifinales, y durante toda la serie. Inter fue notoriamente superior durante los 180 minutos y se aprovechó de un flojísimo Milan, que arribó a esta instancia con el guiño del sorteo, porque es un equipo que deja mucho que desear para jugar esta instancia. No por historia, está claro, pero sí por presente.

El trámite fue similar al del encuentro de ida. El Neroazzuro dominó territorialmente, manejó la pelota, generó situaciones de gol, y hasta superó a su rival en actitud. Al igual que en San Siro, el arquero Mike Maignan salvó al Rossonero del papelón, pero tampoco pudo hacer milagros, como sí había hecho en cuartos contra Nápoli.

Rafael Leao, el as de espadas de Stefano Pioli, no pudo ser determinante, en parte por volver de una lesión anticipando los tiempos por lo que se jugaba, y también porque sus compañeros no van a su ritmo. Salvo el todoterreno Giroud, que solo arriba no puede vestirse de héroe.

Así y todo, el portugués Leao tuvo la única clara del Milan en el partido, con un remate cruzado que se fue rozando el palo en el primer tiempo. Inter tuvo varias pero concretó una sola, aunque con eso le sobró. Y fue su capitán (y figura del partido), Lautaro Martínez, a los 28' del segundo tiempo, con zurdazo al primer palo tras cesión del ingresado Romelu Lukaku.

Casi poético lo de Lautaro Martínez, el argentino que conquistó Italia, con una revancha personal luego de ser campeón del mundo pero sin poder ser actor protagónico luego de ser figura y goleador durante cuatro años. Y ahora, casi igualando la gesta de Diego Milito -le falta campeonar-, otro ídolo albiceleste del Inter.

Un dato que dimensiona la estadía del Toro en el club: es el único futbolista de la historia del Derbi Della Madonnina que convirtió goles en los cuatro torneos (Liga, Copa, Supercopa y UEFA Champions League) en los que se enfrentaron. Il Capitano, gigante.

Será la sexta final de Champions para el Inter, que fue campeón tres veces: en 1963/64, 1964/65 y 2009/10, precisamente la última que disputó y ganándosela al Bayern Munich con Milito de goleador. Además, la tercera fue la vencida: las dos veces que el Neroazzurro y Milan se habían enfrentado en series mano a mano de la Orejona, las había ganado el Rossonero.

El otro finalista se conocerá el miércoles con el enfrentamiento entre Manchester City y Real Madrid en Inglaterra, desde las 16 (hora argentina). En la ida empataron 1-1 en el Santiago Bernabeu.