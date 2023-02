Leandro Paredes descartó volver ahora a Boca: "Todavía no"

El volante de 28 años, que en junio quedará libre de Juventus, pero tiene contrato con París Saint Germain, decidió no ilusionar al pueblo Xeneize. El sueño del Mundo Boca creció en los últimos días ante la información de que la Vecchia Signora, con problemas económicos, no piensa renovarle el contrato a varios jugadores, entre ellos Leandro Paredes y también Ángel Di María.

Y, a sabiendas que en Paris Saint-Germain no tendría demasiado protagonismo bajo la conducción del entrenador Christophe Galtier, en La Bombonera le abrieron las puertas de par en par. Pero, el propio futbolista salió a descartar una vuelta en lo inmediato. Quiere seguir desplegando su fútbol en Europa.

paredes-boca-jpg..jpg

"Lo dije desde el día que me fui. Mi idea es volver a Boca y volver bien, no para retirarme. Quiero volver a una edad en la que pueda darle mucho al club y jugar en buen nivel. Mi idea es volver, ojalá pueda hacerlo cuando esté muy bien. A los 29 o 30 años, no tengo problema”, comentó allá por 2019.

Paredes, quien tiene una buena relación con Juan Román Riquelme, se formó y debutó en 2010 en Primera en Boca, el club del que es hincha. Formó parte del plantel profesional durante cuatro temporadas (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14) en las que jugó 31 partidos y marcó 5 goles en el club. Después, pasó por Chievo Verona, Roma, Empoli, Zenit, PSG y Juventus. Y claro, recientemente se consagró campeón del mundo.