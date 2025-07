Salta: denuncian a dirigente libertario por ofrecer dinero a una militante a cambio de sexo oral

Fue la misma víctima quién denunció al dirigente libertario ante la Justicia que dispuso entregarle de modo inmediato un botón antipánico y la investigación del hecho.

En la grabación se oye: "Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 y me quedan 300", dice la denunciante que, además, es convencional municipal electa por la capital salteña. "No me forreés, dejá de forrearme y te voy a escuchar", responde López. "¿No eran 500 mil pesos?", repregunta la mujer.

Una "solución" humillante e inadmisible

El tramo más grave de la conversación se da segundos después cuando López asegura que podría reducir los descuentos al sueldo de su compañera si accedía a tener relaciones sexuales con él. "Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos", propuso. La víctima sólo atinó a responder: "¡Creés que soy una puta!"

WhatsApp Video 2025-07-17 at 15.02.14.mp4

La denuncia ingresó a la fiscalía de Violencia Familiar y de Género y ya está siendo investigada, por lo cual se produjo un escándalo a semanas del cierre de listas de candidatos a las elecciones de octubre próximo.

La prensa salteña destacó que López -hoy acusado de presunto acoso sexual- fue tajante a la hora de condenar un hecho de similares características protagonizado por el exconcejal, "Pitu" Colque (del partido Salta Independiente), quien fue denunciado y apartado del Concejo Deliberante de Salta por agredir a su expareja.

Nota: Como cualquier ciudadano acusado de un presunto delito, se considera inocente a Pablo Enmanuel López hasta tanto se dicte una sentencia firme en su contra.