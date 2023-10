Lionel Messi no jugó y el Inter Miami fue goleado

Messi se lesionó el pasado 20 de septiembre en un partido contra el Toronto FC y desde entonces no ha jugado contra el Orlando City, el New York City y el Fire en la MLS, ni contra el Houston Dynamo en la final de la Copa US Open.

Martino remplazó al argentino con su compatriota Facundo Farías en un tridente completado por el finlandés Robbie Taylor y el venezolano Josef Martínez.

Pero esas variantes no funcionaron. Inter volvió a ser el equipo de antes de la llegada del capitán de la Selección Argentina y fue vapuleado por su adversario.

El club de Florida suma 33 puntos y está a cinco de New York FC que cuenta con un partido más jugado y es el último equipo que estaría clasificando a la próxima fase.

Tras este partido, el Inter Miami recibirá al Cincinnati, antes de una doble cita con el Charlotte.