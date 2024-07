Lionel Messi: "Que bueno que Argentina pueda jugar una final más"

"Qué bueno que Argentina pueda jugar una final más, fue una copa difícil, en canchas muy malas y ante equipos muy duros, en temperaturas muy difíciles de jugar, pero logramos estar en una nueva final".

El capitán argentino reiteró: "No es fácil que estemos de nuevo en una final y podamos volver a ser campeones. Hay que aprovecharlo, no es fácil hacer esto y lo volvimos a hacer".

Y también se mostró nostálgico. "Es increible lo que hicimos con este grupo. Para mí es la última Copa América, jugamos el último mundial, estamos jugando 'Fideo', 'Ota' y yo las últimas batallas y estamos disfrutándolo al máximo... Ojalá le podamos regalar al 'Fideo' otro título en su última final", señaló.

En su séptima Copa América, Messi dijo que se sentía "orgulloso" de su equipo y no olvidó a aquellos con los que llegó pero no ganó.

"Siento mucha felicidad y mucho orgullo. Lo que hizo este grupo es increíble, este grupo no se cansa de competir, es algo impresionante. Tiene mucho mérito jugar cuatro finales seguidas,. Y también valoro las finales que jugué con la camada anterior en las que no pude conseguir un título, esto es para ellos también... Estoy disfrutándolo más que nunca, en lo poco que me queda con estos colores y ojalá que la gente también lo disfrute".

Por su parte, Julián Álvarez, quien abrió el camino a la final tras una gran asistencia del mediocampista Rodrigo de Paul, explicó: "Parece fácil llegar a las finales después de todo lo que venimos haciendo, pero no hay que dejar pasar por alto que no lo es".

Con respecto a su gol dijo: "El pase de De Paul fue muy bueno y el control también. Definí un poco mal, pero entró".

Finalmente se refirió al despliegue que viene haciendo: "Soy uno de los primeros defensores ahí arriba e intento dar una mano en lo que me piden, sé lo importante que es presionar".

Finalmente, Emiliano Martínez reconoció que "es un orgullo como argentino volver a jugar otra final. Es la cuarta con esta camiseta y parece la primera".

Dibu viene teniendo una gran actuación en esta Copa América, en la que solo recibió un gol. "Me siento cada vez mejor. Siempre que me meten un gol me corrige muchísimo", analizó al respecto