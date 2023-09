"Ninguno se puede dormir, esta camiseta y este escudo implica constantemente mejorar y tenemos una oportunidad buena para seguir estando bien. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene de hace tiempo con nosotros y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar al equipo y poner en dificultad a los demás", analizó el presente y futuro inmediato de la Albiceleste.

En cuanto al 11, el entrenador comentó que "el equipo lo tengo definido, no va a cambiar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Cambiamos poco porque no me dan motivos para cambiarlo" y expresó sobre la posibilidad de que Lautaro y Julián jueguen juntos: "No tendría problemas. Jugarían porque, aunque son delanteros los dos, son diferentes. Julián puede jugar más atrás. Todo equipo tiene que tener un equilibrio y nosotros creemos que por momentos pueden jugar, pero mañana es difícil".

Después de un tiempo juntos sabemos bien lo que queremos. Pero eso no implica tener asegurado algo. Las Eliminatorias será terriblemente difíciles, el nivel de las selecciones ha levantado y tenemos que seguir compitiendo. No será siempre color de rosas, habrá momentos difíciles y ahí tendremos que estar más unidos que nunca. Ahora viene todo bien y, si no sigue así, el grupo sabrá sacarlo adelante", aseguró Scaloni.

Por otro lado, consultado por la presencia de Messi en el próximo Mundial, comentó: "No sé si voy a estar yo en el Mundial 2026, menos sé si Messi. No hablamos de eso, no se sabe. Todavía no estamos clasificados al Mundial. El fútbol es tan cambiante. Todos quisiéramos que esté, pero hay que ser prudente para hablar de eso ahora. Por el bien del fútbol queremos que pueda jugarlo, nos haría más felices a todo. Hay muchas cosas en el medio, no quiero pensar todavía en Bolivia, mucho menos en dentro de tres años".

Otras frases de Scaloni en la conferencia de prensa

El "protagonismo" de la Selección: "El equipo ha mostrado variantes y las va a seguir mostrando, en base a con quién juguemos y a lo que queramos cada partido. Puede ser que nos jueguen diferente por ser campeones del mundo, pero no nos cambia que Argentina tiene que afrontar el partido de un manera, que es intentar ganarlo y ser protagonista. Así lo indica la historia".

La lesión de Lisandro Martínez: "Sufrió un problema en el pie, se operó hace un tiempo y en el último partido sintió una molestia. Le han hecho estudios y está bien, estará en nosotros arriesgarlo, es una zona incómoda. Tenemos compañeros que pueden hacerlo igual de bien y no es necesario que arriesguemos. En principio para el partido de mañana es apresurado y veremos para el segundo".

El cariño de la gente: "Nosotros intentamos no contagiarnos de la euforia de la gente, tenemos un partido importante. Pero es bueno ver a la gente feliz, que quiere estar cerca del equipo y que le transmita algo. Es una alegría poder volver y que la gente siga difrutando. El partido no lo juega le gente, sino nosotros y jugamos contra un muy buen equipo, con un entrenador con una línea de juego marcada, que la hace jugar bien. Tienen tiempo juntos, jugaron Mundial y han puesto en dificultad a enormes selecciones".

El presente de Messi: "Con Messi hablé ayer un rato, entrenó como siempre, está bien. Lo veo contento, feliz, encontró un lugar donde lo quieren y es feliz dentro de una cancha de fútbol. La disponibilidad está para que juegue y estamos contentos de tenerlo".

¿Sergio Romero puede volver a la Selección?: "Chiquito estuvo con nosotros, lo queremos. Forma parte de la historia de la Selección y está en un gran presente. Está en el radar de los arqueros, pero ahora confiamos en los que están. Bajo ningún concepto se puede descartar a un arquero con un buen presente y que sabe lo que es jugar con la Selección. Nunca se sabe, las puertas están abiertas para todos".

La convocatoria de Lucas Beltrán:"Lucas está con nosotros, ya lo veníamos mirando. Estábamos en contacto con el cuerpo técnico de River. No me gustan las comparaciones pero es un jugador interesante, que va a tener minutos y nos puede aportar cosas. Lo mejor es su actitud, sus ganas de aprender y eso para nosotros es mucho".