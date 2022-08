Lisandro Martínez: de críticas a elogios en Inglaterra

Ahora, tras su estreno, lo criticaron fuerte por su estatura. "Cuando me enteré de que medía 1,75, me hizo retroceder. Físicamente no puede competir", expresó Gary Neville, exlateral histórico del club.

Aunque también comentó: "Tal vez rinda sobre la izquierda en una línea de tres. Eso podría funcionar. Quizás jugando en el mediocampo, porque sabemos que puede hacer eso. Creo que tiene tenacidad y, para ser justos, no lo juzgaría en absoluto en este momento tan malo del equipo”.

Y Jamie Redknapp, otro exfutbolista, aunque no jugó en el United, lo liquidó: "Si fichás a un central de 1,75 metros, no podrás competir en la Premier. Puede estar bien en la liga holandesa, donde no es un fútbol tan físico. Mide poco, no es lo suficientemente alto. Técnicamente es un buen jugador, ha jugado en la liga holandesa y conoce el juego, pero en esta liga es muy difícil con su estatura".

Ahora, después de su enorme actuación ante el Liverpool, con siete despejes, tres remates bloqueados, 18 de 22 pases correctos y cuatro pelotas recuperadas, Martínez llamó la atención de todos, hasta de la leyenda del United, Wayne Rooney.

"La estatura no es un gran problema. Tiene todo el potencial para ser un éxito en la Premier. Si ponés a Lisandro Martínez en el City, no habría cuestionamientos. Fernandinho jugó ahí y Mascherano fue brillante de central, y ninguno de los dos es muy alto", respaldó su postura, bancando a Licha.

Martínez necesitaba un partido así, ante un enorme rival, para mostrar su categoría. Anuló a Salah, cortó el juego, alejó el peligro y también hasta tuvo tiempo para mostrar su mejor faceta: el pase filtrado, la conducción y la generación de juego.