Messi, Maradona, Di Stéfano, el Charro Moreno, Passarella, Sívori, Zanetti y Kempes aparecen en el ranking de la revista inglesa Four Four Two. Mira en qué posiciones.

La prestigiosa revista inglesa Four Four Two actualizó cinco años después su publicación de los 100 mejores futbolistas de la historia en la que se encuentran ocho argentinos. "Elegimos los jugadores que sentimos que fueron los más influyentes en su era en particular, los más memorables, los jugadores que nos asombraron con su talento y sus logros”, explicó los criterios uno de los periodistas encargados de la selección.