Lucas Alario no podrá estar presente en la Copa América

El director técnico Lionel Scaloni convocó 33 jugadores para los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y ahora, de cara a la Copa América, debe reducir la nómina a 28 futbolistas y el primer nombre que no estará es el torneo continental es, precisamente, el de Alario.



El delantero argentino no fue parte de la delegación que viajó a Barranquilla ya que aún no pudo recuperarse de su lesión. Argentina se enfrenta este martes con Colombia para disputar la fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022.

El plantel albiceleste arribó el domingo por la noche al aeropuerto Ernesto Cortissoz, ubicado aproximadamente 10 kilómetros al sur del centro de Barranquilla, con 31 integrantes. En Buenos Aires se quedaron el arquero Franco Armani, quien continúa dando positivo en los testeo de Covid-19, y el delantero Lucas Alario por su lesión.



Scaloni habló sobre la baja de Alario y dijo: “Está intentando recuperarse, había dado un cambio importante para adelante. El primer diagnóstico no era alentador. Las primeras impresiones eran buenas pero en los últimos días no ha sido así. Vamos a esperar cómo reacciona porque es un jugador que siempre nos ha rendido y nos interesaría tenerlo en la Copa”.

La Copa América comenzará el domingo 13 de junio y el director técnico tendrá que reducir la lista definitiva de convocados para la participación de la Selección.

Por otro lado, el mundo River se entusiasma con la posible vuelta del actual delantero del Bayer. Gallardo sigue buscando un atacante, debido a la inminente salida de Rafael Santos Borré, y Alario sería parte de sus elegidos. El argentino todavía no concreto una continuidad dentro de su equipo actual y su vínculo finaliza en junio del 2022.

Lucas Alario ganó 5 títulos con la camiseta del Millonario y entre ellos se destaca la Copa Libertadores del 2015. La posibilidad de un préstamo para darle continuidad en los meses previos al Mundial de Qatar podría ser la llave de su regreso.