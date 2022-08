Embed

El pequeño Luis ya sabía que de grande quería ser futbolista. Siempre se lo veía con una pelota. "Mi objetivo y mi sueño desde que pateé una pelota e iba al baby, era ser jugador de fútbol profesional. El destino y Dios quiso que pueda serlo", aseguró el creyente. Se formó en las Inferiores de Belgrano de Córdoba, donde iba encaminado hasta 4ta División. "Me volví a Rosario y dejé el fútbol por ocho meses. Tenía la necesidad de volverme. Era chico y tenía mil cosas en la cabeza", develó.

"Allí tenía que hacer algo de mi vida y me puse a laburar. Empecé a trabajar en una importante cortinería", continuó Silba, que "estoy agradecido de por vida" por Germán Martelotto, ya que él lo hizo volver a jugar al fútbol. "Llamó a mi vieja y le dijo que podía ser un jugador importante, que él me quería en su equipo, que vuelva a Belgrano de Córdoba", contó quién luego fue goleador de la 4ta División de AFA marcando 20 goles con el Pirata. Pero no logró debutar en la Primera de Belgrano.

Comenzó su carrera en 2010 en Rampla Juniors de Uruguay y la mayor parte de su carrera fue en el Ascenso del fútbol argentino. Acá vistió las camisetas de Central Norte de Salta, Unión de Sunchales, San Martín de Tucumán, Guaraní Antonio Franco, Tristán Suárez, San Jorge de Tucumán, Gimnasia y Tiro de Salta y Sarmiento de Resistencia. Después, también pasó por Deportes Iquique de Chile. En Sarmiento, en dos pasos, metió 51 goles en 96 partidos y en el segundo logró ser goleador de la Copa Argentina 2018 con cinco tantos. En ese certamen, con el club del Federal A le ganó 1 a 0 y eliminó al Racing de Coudet, donde jugaban Ricardo Centurión y Lautaro Martínez. Y además vacunó a River, de penal, en la caída 3 a 1 con el equipo del Muñeco.

"En la concentración previa al partido vi un par de penales que le patearon a Armani y me di cuenta que frecuentemente se tiraba cruzado. Por eso, ahí abrí el pie", reveló Silba, quien también recordó y explicó cómo le ganaron a La Academia: "Teníamos un técnico muy capacitado (Raúl Váldez), un sistema de juego muy aceitado, la jerarquía de algunos jugadores y el hambre de gloria de todos. Estuvimos dos semanas entrenando en base a como atacaba y defendía Racing porque era una partido histórico tanto para nosotros como para el club".

"Fueron momentos hermosos. Era mucha la diferencia en la pelota, el vestuario, la televisación. Me marcó todas esas imágenes, me dieron hacer un plus. Pensaba por qué no puedo estar ahí", dijo Silba, quien luego lanzó: "Sin dudas es un sueño jugar en la Primera División. Quiero ascender con Estudiantes y si no, en un futuro, si se da la posibilidad... Todo jugador anhela estar en esa categoría. Pero te repito, me gustaría ascender con Estudiantes, porque sería una forma buena de coronar todo lo bueno que se está haciendo y devolverle la confianza que depositaron en mí todos".

A ocho fechas del final de la Primera Nacional, Estudiantes está sexto, con 45 puntos, siete más que Deportivo Maipú, el trece y último que entra al Reducido. "Estamos haciendo algo muy bueno. Si bien no tuvimos un buen comienzo, nos fuimos acomodando. La idea de Marcelo Vázquez la agarramos rápido. Fuimos de menor a mayor, vamos haciendo partido a partido más cosas buenas. Estamos muy bien, fuertes como equipo y en creces. Con nuestras humildes armas estamos para pelear con cualquiera", comentó el goleador, quien es fan de Palermo.

"Mi ídolo máximo es Martín Palermo. Es que aparte de hacer un millón y medio de goles, me encantaba su estilo de juego, su personalidad. Superó miles de dificultades", mencionó al instante, con una admiración que se notaba en su tono de voz, al ser consultado por sus referentes. "Una vez en las Inferiores viajamos a Casa Amarilla. Yo creo que estaba en Sexta y me saqué una foto con él. Pero me encantaría volver a verlo, a sacarme una foto y charlar un poco de fútbol y de la vida. Es mi sueño máximo. Si me preguntas: ¿cuál es tu sueño? ¡Es ese!", agregó.

El "Tanque" escucha mucho reguetón, por una persona especial. "A mi hija Luisina (siete años) le encanta bailar, comedias musicales y reguetón, como está todo el día escuchando ese tipo de música, se me pegó (risas)", explicó y contó: "Después, me gusta mucho el cantante de cumbia uruguayo Lucas Sugo. Desde que me lo hizo escuchar Fabio Pereyra (hoy jugador de Central Córdoba) no lo dejé de hacer".

"Estoy contento por mi presente, pero más aún con el del equipo", dijo Silba, quien la está rompiendo en la Primera Nacional, pero expresó: "Yo creo que no estoy en mi mejor versión. No soy de ponerme techo, si no seguir luchando. Me gusta crecer entrenamiento a entrenamiento y partido tras partido. Creo que puedo seguir creciendo futbolísticamente. Siempre hay cosas para aprender y hay que seguir trabajando para seguir convirtiendo y que el equipo creciendo en la tabla". Un 9 que a sus 32 años está mejor que nunca y promete refutar esta afirmación y mañana estar mejor que hoy.