Marcelo Gallardo: "Me siento orgulloso de estos jugadores"

"Valoro mucho a mis futbolistas que esta noche me han emocionado. Me siento orgulloso de estos jugadores y representado por ellos, dejaron todo", arrancó el entrenador su breve monólogo.

"Es una sensación muy plena la que tengo. No me queda más que agradecer lo que hicieron en el campo de juego. Lo que vi hoy me hace sentir mucho orgullo. Es una actuación que dignifica mi profesión, momentos así on los que me gusta vivir más allá del resultado", agregó.

Por último, el entrenador felicitó a Palmeiras por el triunfo en la serie que lo clasificó a la final y les deseó "suerte" para el partido decisivo.

Por su parte, Enzo Pérez dijo: "Nunca nos conformamos con nada, por eso estuvimos en los últimos años entre los cuatro mejores de América. Eso habla de la mentalidad, habla de lo que es el grupo. Hay que seguir de esa manera".

Y agregó: "Es difícil mantenerse, pero hay un gran cuerpo técnico, hay cabezas dentro del plantel que son ganadoras. Hoy no alcanzó para estar nuevamente en una final pero nos vamos con la cabeza bien arriba".