El técnico de 42 años reconoció que su equipo fue superior en el arranque del encuentro y remarcó la mejoría del Xeneize en los partidos previos. "Formar una línea de cinco no significa tampoco ser más defensivo. Que no se malinterprete eso, Jorge (Almirón) es un entrenador que termina creándole una identidad a sus equipos y le tengo un máximo respeto. Ellos venían de dominar a dos rivales con ese sistema, ante nosotros habían cambiado solamente a Weigandt por Valentini, pero después las funciones no variaban. Fuimos nosotros los que haciendo un grandísimo primer tiempo llevamos a que se viera lo que se vio", indicó sobre la decisión de Boca de jugar con 5 en el fondo.

Pese a eso, el ex-entrenador de las juveniles del Bayern Munich evitó calificar el planteo del rival pero deslizó que intentó hacer tiempo. "Les dejo a ustedes que le pongan un adjetivo calificativo sobre si fueron austeros o no. Pero te repito, nosotros los llevamos a eso. Ellos no encontraban una solución a esa presión, entonces se tomaban su tiempo para los saques de arco o los laterales, para reacomodarse, para hablar, preguntarse, mirarse...", destacó.

river-boca-demichelis-bastian-hijo.jpg

ZZOR55THERCF5BG2LWTQVZWKUU.jpg

Además, el DT confesó que en el entretiempo tomó de ejemplo lo sucedido en Brasil la semana previa en la que se llevó una goleada con Fluminense por 5-1 en el Maracaná. "Ganarle a Boca en el último minuto fue muy fuerte... Terminamos muy superiores el primer tiempo, no en el resultado pero sí desde lo emocional, porque el rival no había pasado la mitad de la cancha. Después hice una gran referencia en el entretiempo a lo que nos había sucedido en Brasil con la tarjeta roja porque teníamos cuatro amonestados, dos de ellos nuestros volantes centrales", explicó.

A su vez, detalló el cambio que se vio en el juego en el complemento: "Entonces se empezó a notar esa falta de presión o agresividad, y en un momento el rival juntó toques, pero no nos gravitó en absoluto. Cuando miraba el marcador y el reloj y pasaban los minutos me quedaba la sensación de poco con el empate. Quería ganar. Por eso los cambios".

Por otro lado, Demichelis contó lo que vivió en su debut con victoria en el rol de técnico en el Superclásico: "Fueron muchas sensaciones encontradas. Mi primer clásico, mi primer escenario de este nuevo Monumental en un clásico, el estadio colmado desde tres horas antes de que empiece. Son cosas muy fuertes. Ganar en el último minuto es muy fuerte. Viste… Es un desahogo. El fervor de la gente desde las tribunas… Yo siempre trato de no aparecer en la foto y no invadir el campo y espero afuera. Pero se superaron todos los límites al ver la felicidad de los chicos".

Por último, pese al buen momento que atraviesan en la Liga Profesional, en la que están punteros con ocho puntos de ventaja, el técnico utilizó una de las recordadas frases de su predecesor Marcelo Gallardo: "Tenemos un buen andar en la Liga. Hay que reconocer que estamos bien, pero no significa que hayamos ganado algún título. Hay que ser muy precavidos, porque cuando bajemos la guardia nos vamos a confundir. Ya vieron todos que cada partido es un combate muy difícil de sacar adelante. Quedan 12 partidos, casi la mitad del torneo, 36 puntos en juego. Y si no sumamos muchos, no vamos a alcanzar el título. Entonces, estamos bien pero hay que seguir mejorando, porque tenemos que ponernos a pelear esta Liga hasta el final. No podemos bajar la guardia, nunca hay que bajar la guardia...".