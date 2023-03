Matías Suárez: "El equipo va agarrando confianza"

"Está demostrando desde que arrancó el campeonato cómo trabaja Martín (por Demichelis). Lo demostramos en la cancha. Hay partidos que se complican porque sabemos que con River todos se juegan lo máximo", analizó el cordobés, que entró en el segundo tiempo.

En esa sintonía, añadió: "El trabajo de Martin lo viene demostrando cada partido, el equipo va agarrando confianza y lo vamos a ir demostrando partido tras partido".

En cuanto a lo individual, contó que se siente "cada día mejor, me falta mucha más confianza, pero de a poco. Espero poder ayudar cada vez que me toque porque le debo mucho a este club. Me voy contento porque el equipo hizo un gran partido y nos llevamos los tres puntos".

Y cerró: "Agradezco a mis compañeros, cuerpo técnico, a la gente y a toda mi familia que me está bancando. Ojalá que pueda acompañar a mis compañeros en todo el campeonato".