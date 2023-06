Messi: "No voy a jugar el próximo Mundial"

"No he cambiado de opinión sobre eso. Me gustaría estar allí para verlo, pero no para participar", continuó el capitán de la Selección Argentina que besó y levantó el trofeo el año pasado en Qatar. Tras quedar el sueño frustrado en Alemania 2006 (en cuartos de final), Sudáfrica 2010 (cuartos), Brasil 2014 (final), Rusia 2018 (octavos), Leo logró el título que anheló y por el que peleó toda su vida en 2022. Ahora, a días de cumplir 36 años, quiere "salir del foco" y que su final en los Mundiales sea el de Qatar.

"Después de lograr el Mundial que me faltaba, estoy satisfecho y agradecido por la carrera que hice, y eso es lo más importante para mí. Creo que jugué mi último Mundial", remarcó Leo, quien también expresó sobre el Balón de Oro: “En esta etapa de mi vida ya no es importante para mí. Siempre lo dije, los premios individuales no son lo que me importa, sino los colectivos. El premio más importante en este momento es la Copa del Mundo. Este es el mayor premio para mí”.

Por otro lado, Messi destacó que "siempre han sido buenos con nosotros" los aficionados chinos en esta entrevista con el medio deportivo chino Titan Sports. Además, contó que vio la final de la Champions League entre el Manchester City e Inter y reveló sobre su actual relación con Pep Guardiola: "Tengo contacto con frecuencia. Es el mejor entrenador del mundo". Leo deja un legado en la Copa del Mundo: es el jugador con más partidos (26), está en el Top 5 de goleadores con 13 tantos y una actuación formidable en Qatar.