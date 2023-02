Mundial de Clubes: Real Madrid vs. Al Ahly

El duelo, que se disputará en Marruecos, será televisado por DirecTV.

El Merengue tendrá un equipo sumamente alternativo para afrontar las semifinales, ya que sufrió serias bajas y no podrá contar con su once de gala de cara a este encuentro. Karim Benzema, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy y Lucas Vázquez no pudieron viajar a Marruecos debido a diferentes lesiones y peligran sus participaciones en una hipotética final.

003600_1312904.jpg

El técnico también deberá intentar reponerse al mal momento futbolístico. El último campeón de la Champions League viene de perder por la mínima ante el Mallorca, lo que lo dejó a ocho puntos del Barcelona, líder de la Liga de España. Sin dudas, un momento delicado para el conjunto de Madrid.

De todas maneras, el técnico espera sobrepasar el debut en el torneo y recuperar a varios jugadores de cara a un posible duelo decisivo. En caso de ganar, Benzema y Militao podrían sumarse a la concentración en Rabat y sumar minutos en la final, algo que le daría aire a una necesitada Casa Blanca. El Al Hilal de Ramón Diaz espera en la final después del batacazo que dio eliminando a Flamengo.

img1394862411511.webp

Por su parte, el Al Ahly, rey de África, llega entonado: viene de golear 3-0 al Auckland City, campeón de Oceanía, en el debut y de derrotar 1-0 al Seattle Sounders, representante de la Concacaf, en los cuartos de final. Así, el equipo egipcio e histórico dominador del fútbol africano se metió en las semifinales, donde lo espera nadie menos que el Real Madrid.

El conjunto africano, que salió subcampeón en la última Champions de su continente, se ganó el lugar en este torneo debido a que el vigente campeón, el Wydad Casablanca, también clasificó como representante del fútbol local. Como el club marroquí clasificó dos veces, uno de esos cupos se desplazó y favoreció a los de El Cairo, que llegaron al Mundial de Clubes como el único equipo que no tuvo que levantar ningún título para clasificar.

Probables formaciones

Al Ahly: Mohamed El-Shenawy; Mohamed Hany, Mahmoud Metwaly, Mohamed Abdelmonem, Ali Maâloul; Aliou Dieng, Afsha, Hamdi Fathi, Amr El Soleya, Taher Mohamed; Kahraba. Director técnico: Marcel Koller.

Real Madrid: Andrey Lunin; Daniel Carvajal, Nacho, Antonio Rudiger, David Alaba; Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Luka Modric; Ferico Valverde, Rodrygo y Vinicius Jr. Director técnico: Carlo Ancelotti.