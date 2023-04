Mundial Sub 20: qué dijo Cancillería sobre la supuesta polémica con el Estadio Malvinas Argentinas

Ante el rumor de un supuesto pedido de FIFA relacionado con cambio de nombre del Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Cancillería salió a marcar la posición del Gobierno.

Ante el rumor de que el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia de Mendoza no sería llamado por su correspondiente nombre durante el Mundial Sub 20 por un supuesto pedido de la FIFA, no sólo se generó un revuelo en las redes sociales sino que hubo una inmediata respuesta de las autoridades nacionales y provinciales.