Consciente que este ha sido su anteúltimo partido con la camiseta azul y amarilla, el mediocampista ya empezó a despedirse del club. "Es muy difícil describir en palabras todo lo que me dieron los hinchas, no es irse de acá. Sera un hasta pronto y porque no ... volver el algún momento ”, aseguró.

Además sobre su predisposición para disputar los octavos de la máxima competición a nivel continental, Nández aseguró: "Quiero disfrutar hasta el último minuto acá".

ADEMÁS:

VIDEO | Coloccini se vistió de héroe y salvó a San Lorenzo de forma espectacular

De Rossi ya está viniendo a la Argentina: "Es una emoción jugar en Boca"