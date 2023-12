Nicolás De la Cruz se va a Flamengo: ¿Cuánto dinero cobrará a River?

Si bien era sabido que más temprano que tarde De la Cruz emigraría de Núñez, las suposiciones debían concretarse. Y todo indica que esta vez sí se dará la transferencia del mediocampista de la Selección uruguaya a uno de los clubes más importantes de Brasil, que ya lo había buscado en el último mercado de pases.

Es que recientemente, el representante del futbolista de 26 años, Paco Casal, mantuvo una reunión con el vicepresidente de Flamengo, Marcos Braz, en la que el dirigente brasileño le confirmó que desembolsarán los 16 millones de dólares de la cláusula de salida que tiene el contrato de De la Cruz desde su última renovación, que se dio antes del Mundial de Qatar.

nicolas-de-la-cruz_862x485.webp Nicolás De la Cruz: más de 200 partidos en River.

En el encuentro, las partes también acordaron el vínculo que firmará DLC: será por cinco años, con un salario sustancialmente mayor al percibido en el fútbol argentino. Hace seis meses también habían alcanzado un acuerdo en lo contractual, pero River no quiso vender al jugador ya que todavía competía en Copa Libertadores.

De todos modos, esta vez el Millonario no tiene poder de elección, si es que Flamengo efectivamente activa la cláusula. Igualmente, en Núñez tenían un compromiso de venta para con el futbolista charrúa. De los 16 millones de dólares, River percibiría la mitad -debido a que tiene el 50% del pase-, mientras que la otra parte iría para Liverpool de Montevideo, dueño del porcentaje restante de la ficha. Aunque el Millonario tendría un derecho a cobrar algunos millones más, que llevarían a cerca de 10 millones el embolso.

Así, De la Cruz se despedirá de River en el Trofeo de Campeones, que se jugará el próximo viernes, frente al campeón de la Copa de la Liga Profesional: Platense o Rosario Central. Cierra su ciclo en el club con 36 goles y 40 asistencias en 213 partidos, y ocho títulos. El fútbol argentino pierde a uno de sus mejores jugadores.

No es la única baja que sufrirá River en el mercado de pases: Emanuel Mammana, Jonatan Maidana y Enzo Pérez finalizan sus contratos y no renovarían; Leandro González Pírez, Bruno Zuculini, Matías Suárez y Salomón Rondón no definieron sus continuidades; y Andrés Herrera y Agustín Palavecino buscarían salir a sumar titularidad.

Xavi confirmó el interés de Barcelona por Echeverri y lo llenó de elogios

Desde el Mundial Sub 17 que el nombre de Claudio Echeverri empezó a sonar fuerte en los mejores clubes de Europa. Sin embargo, la institución que parece picar en punta para intentar llevárselo es Barcelona. Y en conferencia de prensa, Xavi fue consultado al respecto.

"Sí que lo conozco. Más allá de sus tres goles a Brasil es un talento, un futbolista diferencial. Pero esto ya es el área de scouting que está en ello", declaró el ex volante y actual entrenador del conjunto Culé.

demichelis-y-echeverri_862x485 (1).webp Echeverri debutó este año en la Primera de River.

El 'Diablito', de 17 años y con apenas un puñado de minutos en la Primera del Millonario, tiene contrato en River hasta diciembre del 2024, y con una cláusula de rescisión de 25 millones de dólares (que se elevan a 30 millones en los últimos días de cada mercado de pases). La idea de Martín Demichelis es llevar a Echeverri a la pretemporada.

Mientras en Núñez negocian hace rato para renovar el vínculo y elevar la cláusula, negociación que parece estar trabada por el momento, la información que surge desde Europa es que Barcelona buscaría comprarlo ahora, en una suma superior a esos 25 millones, pero a pagar en cuotas, y dejándolo hasta mediados del año que viene en Argentina.