Nuevo sponsor en la camiseta de River: quién será, desde cuándo y por cuánto

De no surgir imprevistos, el vínculo entre River y Betano se extenderá desde el 1° de agosto de este año hasta el 31 de julio del 2027, con la opción de alargarse por otros 12 meses. Y le dejará a la tesorería del club alrededor de u$s 6.000.000 anuales (cerca de u$s 5.000.000 netos) más premios por títulos ganados, casi un 80% más de lo que venía embolsando en ese rubro (u$s 3.500.000).

Betano, que está fuertemente ligada a la industria del fútbol como sponsor de Aston Villa, Benfica, Sporting Lisboa, Olympiakos y Atlético Mineiro entre otros clubes, y también como patrocinador de la Liga Profesional de Fútbol, el Brasileirao, la Copa de Brasil y la UEFA Europa League, reemplazará a una competidora: la española Codere, unida a River desde el 2022 y que un par de semanas después de la finalización del Mundial de Clubes le dejará su lugar.

Fundada en 2019 y propiedad de Kaizen Gaming International Limited, la compañía que tiene presencia en Europa, América Latina, América del Norte y África y posee más de 13 millones de clientes activos alrededor del globo está a un paso de transformarse en el 11° main sponsor de River a lo largo de su historia.

Después de que en 1985 Fate inaugurara la saga de auspiciantes en el pecho de una de las camisetas más codiciadas del mundo, la siguieron firmas de la talla de Peugeot, Carta Credencial, Sanyo, Quilmes, Budweiser, Petrobras, BBVA-Francés, Turkish Airlines y el actual, Codere.

Hasta agosto, cuando Betano se sume a una cartera publicitaria que también incluye a Assist Card en las mangas y Direct TV en la parte inferior de la espalda.