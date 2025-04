Doohan se refirió a su estado físico tras su tremendo accidente

Doohan terminó la prueba del trazado de Suzuka con evidentes malestares y fue ayudado por su colega Esteban Ocon (corredor de Haas) y un ingeniero de la escudería francesa para abandonar su monoplaza. "El sábado me dolía y el domingo fue peor. Me molestó desde el principio de la carrera, no necesariamente hasta el final, porque la adrenalina te ayuda un poco”, comentó.

Por otro lado, el australiano confirmó: “Me siento al 100%, no tengo ningún problema. Estoy en condiciones de competir”. En sintonía, agregó: “Tengo muchas ganas de tener un fin de semana limpio, de ponerlo todo en orden. Tenemos la oportunidad perfecta para volver a disfrutar un fin de semana completo de carreras”.

Embed Escalofriante accidente de Doohan. Sale vivo de milagro luego de tardar minutos en bajar del auto rengueando con ayuda de los médicos. La fuerza G del impacto es tremenda.



Destrucción total del auto, me arriesgo a decir que no sirve más. pic.twitter.com/BJNuAiLfQS — Milton Friedom5 ✈️ (@MiltonFriedom5) April 4, 2025

Por el momento, Alpine es el único que no registra unidades en el Campeonato de Fórmula 1. Sin embargo, su jefe, el británico Oliver Oakes, defendió a Pierre Gasly como el hombre líder del conjunto y respaldó a Doohan: "Jack está trabajando bien. Sabemos que hay un poco de descontento por su posición, pero él permanece tranquilo y está centrado en sí mismo. Estamos satisfechos”, en diálogo con Sky Sports Alemania.

Mientras los rumores sobre una posible convocatoria de Colapinto para reemplazar a Doohan crecieron exponencialmente tras su accidente en Japón, la escudería Alpine confirmó que el argentino no será parte del Gran Premio de Bahréin de la Fórmula 1 ni siquiera como reserva.

En lugar de viajar, Colapinto se quedará con tareas asignadas en el simulador de la fábrica en Enstone, Inglaterra, en busca de mejoras para los autos que manejan Doohan y Pierre Gasly. Se espera que el pilarense de 21 años reaparezca en los boxes durante el GP de Arabia Saudita, del 18 al 20 de abril, en el mismo rol de reserva que ya tuvo en Australia y China, las dos primeras fechas de la temporada 2025 de la F1.