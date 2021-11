Oscar Tabárez: "Argentina es poderosa aún sin Messi"

"Argentina es poderosa aún sin Messi. Aunque el entrenador no pueda contar con algún titular, sigue siendo un equipo poderoso", declaró el Maestro Tabárez en conferencia de prensa que brindó hoy en su país.

"Vamos a trabajar para tratar de limitarlo, cosa que no hicimos bien después de la primera media hora del partido que se jugó en Buenos Aires", puntualizó sobre la derrota de 3-0 contra Argentina hace un mes en el Monumental.

"Fue una experiencia negativa pero también forma parte de una historia", agregó de cara a la revancha que jugarán por la fecha 13 de las Eliminatorias el viernes a las 20 en Estadio Campeón del Siglo de Peñarol, en las afueras de Montevideo.

Tabárez aseguró que no piensa en su continuidad a pesar de los rumores de salida que surgieron después de las derrotas por goleada contra Argentina (0-3) y Brasil (1-4).

"Así como los malos resultados son los que generan ciertas rispideces y descontentos, los buenos resultados son los que muchas veces ponen las cosas en su lugar. No pienso en eso, en mi interior me cuestiono mucho antes que cualquiera lo haga desde afuera. Creo que tengo esa autocrítica, el camino es tratar de hacer cosas, no gastar el tiempo en justificarme, no siento que tenga que hacerlo", explicó el DT de 74 años.

"Las decisiones que se puedan tomar, de las cuales se habló mucho anteriormente, no las tomo yo, esas decisiones las toma la gente que está en la directiva. Tengo contrato vigente, lo he tenido durante 15 años y ahí están especificadas mis obligaciones", añadió.

El seleccionado uruguayo se ubica actualmente en zona de repechaje (quinto con 16 puntos, a una unidad del tercero Ecuador y con los mismos puntos que el cuarto Colombia) y todavía aspira a la clasificación directa para el Mundial de Qatar 2022, reservada para los primeros cuatro de Sudamérica.

Después de recibir a Argentina (segundo con 25 puntos), Uruguay visitará a Bolivia (séptimo con 12) con el objetivo de sumar de a tres. Brasil lidera las posiciones con 31 puntos.