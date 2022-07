Pablo Lunati sobre la eliminación de River: "Nos robaron deportivamente"

La polémica eliminación del conjunto Millonario en manos del equipo de Liniers sigue dando que hablar y todo tipo de protagonistas del ambiente futbolístico dan su opinión sobre lo ocurrido en el Monumental.

En exclusivo con DIARIO POPULAR, el exárbitro argentino y reconocido hincha de River Pablo Lunati aseguró de que lo ocurrido anoche con VAR (en inglés, Video Assistant Referee) "fue un bochorno".

REELS.mp4

"Las sensaciones que me ha dejado este partido es de frustración, me despojaron realmente de una serie que si bien no hemos jugado bien y Vélez mereció futbolísticamente en 180 minutos mas que nosotros una cosa no tiene nada que ver con la otra", comenzó Lunati.

"No me gusta decir que nos robaron porque la verdad robar es cuando un árbitro está comprado y eso hay que demostrarlo. ¿ Nos robaron deportivamente? Y sí. No quería hablar hasta ahora para escuchar los audios realmente", sostuvo el árbitro que dirigió doce temporadas en la Primera División de Argentina.

"La insistencia del AVAR brasilero para que (Roberto) Tobar cambie su decisión fue nunca vista. Fue un bochorno, realmente un bochorno que creo que nosotros debemos hacérselo saber a la CONMEBOL", enfatizó Lunati.

"Después no voy a cambiar mi manera de pensar con respecto al VAR, siempre dije que era un mamarracho y una asquerosidad", finalizó el exárbitro.

Pablo Lunati.jpg

Los tweets de Lunati tras la eliminación de River a manos de Vélez

"Gracias a Dios hace 5 años desde que apareció esta porquería dije que iba a ser un Asco, gracias gente por de apoco darse cuenta y entender que esta tecnología usada así y por personas es NEFASTA , MUGRIENTA , ASQUEROSA , DANINA para el espectáculo y SOSPECHOSA!", había twitteado Lunati tras el partido en el Monumental.

"VAR Y AVAR brasileños, ahora los que designan, no se dan cuenta de lo obviooo.Que creo? Que vinieron a voltearnos, no tengo duda! Espero haya una sanción ejemplar por la @CONMEBOL para todos, porque el daño es deportivo y económico!! Nuestros dirigentes deben encargarse de ello !", agregó luego muy caliente.