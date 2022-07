Para Sigali y Romero, el clásico se juega "con el corazón"

Ambos clubes se enfrentarán este domingo desde las 15.30 en el Cilindro, por la séptima fecha de la Liga Profesional, y en la previa de dicho enfrentamiento los referentes hablaron con los medios de manera conjunta.

"El clásico ante Independiente es un partido que se va a jugar con el corazón y esperemos que la gente de Racing vaya a disfrutar", declaró por su lado Sigali, defensor del equipo de Fernando Gago.

Mientras que, manteniendo esa misma línea, el 'Perro' Romero, mediocampista en la formación de Eduardo Domínguez, dijo que "es un partido excepcional en el que el corazón juega mucho".

LAS DECLARACIONES DE LEONARDO SIGALI:

"Nosotros tenemos la posibilidad de poder jugarlo con nuestra gente e intentaremos dar un buen espectáculo", manifestó el defensor, y añadió: "Hace mucho no se jugaba el clásico en cancha de Racing. No creo que seamos candidatos, es un partido aparte y diferente".

Además, consideró que Independiente es un "rival difícil" y que la intención del plantel será "tener la cabeza puesta en el partido". "Nuestra prioridad es seguir demostrando la idea de juego", continuó.

Por último, al ser consultado acerca de si será su último clásico, Sigali respondió: "No se me pasó por la cabeza que sea mi último clásico, no vengo pensando en mi situación personal. Priorizo lo grupal y el club".

LAS DECLARACIONES DE LUCAS ROMERO:

El mediocampista de Independiente, Lucas Romero, aseveró que el equipo "tiene que mostrar lo trabajado durante la semana para intentar quedarse con los tres puntos como visitante".

"Lo que sucede afuera de la cancha influye pero hasta cierto punto. Incomoda un poco, pero cuando arranca el partido intentamos salir de todo eso y tratamos de enfocarnos solamente en el fútbol. No mirar para afuera", explicó en alusión a los problemas institucionales que atraviesa el club.

"Para salir de la mala racha hay que trabajar. Ese es el único camino", cerró Romero sobre las últimas dos derrotas de su equipo (3-1 ante Patronato y el Calamar) antes del clásico.

Racing Club recibirá a Independiente el próximo domingo desde las 15.30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Fernando Rapallini y transmisión de la señal de cable ESPN, en un encuentro válido por la séptima jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Racing se ubica en la sexta posición con 10 unidades, a cuatro de los punteros Gimnasia y Esgrima La Plata y Newell's Old Boys (ambos con 14), y en la última fecha igualó 1-1 con Sarmiento de Junín como visitante.

Independiente, en tanto, cuenta con siete puntos, se posiciona en el 19no. lugar y en la jornada pasada cayó por 3-1 ante Platense en condición de local en el estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini.