Paulo Dybala metió a Roma en semifinales con un gol agónico

Roma, de la mano de Dybala a semis

La Loba debía revertir el 0-1 sufrido en Países Bajos, y así como estuvo en ventaja durante un buen rato forzando el alargue, casi se le escapa. Hasta que apareció la Joya.

Leonardo Spinazzola igualó la serie a los 60 minutos de juego, y cuando Roma se la jugó buscando el segundo para asegurar el pase, Feyenoord se lo empató con un tanto de Paixao a 10' del cierre del partido. Y cuando el encuentro moría y el equipo de José Mourinho se quedaba afuera, llegó el milagro.

Roma entró al área rival jugando a un toque y Dybala, ingresado a los 72' -fue suplente porque no llegaba a pleno desde lo físico-, la definió de gran manera con un zurdazo que sacó cayéndose. Así, el cordobés forzó el alargue, y allí los italianos se impusieron gracias a un gol de Stephan El Shaarawy y otro de Lorenzo Pellegrini, para decretar el 4-1 (4-2 global).

Sevilla sacó chapa y eliminó al Manchester United

El conjunto andaluz, que en la ida había rescatado un 2-2 agónico en Old Trafford, sacó a relucir la mística que lo acompaña en la Europa League y goleó 3-0 a los Red Devils.

Youssef En Nesyri, que en Inglaterra entró desde el banco y fue clave para la remontada, convirtió el primero a los 8 minutos de juego, aprovechando un blooper en conjunto entre David De Gea y Harry Maguire. Y en el segundo tiempo, Loic Badé estiró la ventaja al comienzo, y En Nesyri liquidó la historia cerca del cierre, definiendo con arco libre.

Marcos Acuña, Erik Lamela y Lucas Ocampos fueron titulares en Sevilla, mientras que Gonzalo Montiel no jugó por suspensión y Alejandro Gómez fue al banco pero no ingresó. Manchester United no contó con Lisandro Martínez por la lesión que sufrió en la ida.

Juventus hizo valer la ventaja

La Vecchia Signora empató 1-1 con Sporting Lisboa en Portugal y por el 1-0 logrado en Italia pasó de ronda. Adrien Rabiot golpeó primero para la Juve, al os 9 minutos de partido, pero rápidamente Marcus Edwards empató de penal y volvió a meter al local en partido. Sin embargo, no le alcanzó.

Ángel Di María fue titular y jugó todo el partido en Juventus, mientras que Leandro Paredes y Matías Soulé fueron suplentes y no ingresaron, al igual que Mateo Tanlongo en Sporting Lisboa. Jornada positiva para el club bianconeri, que recibió la noticia de que los 15 puntos que le sacaron en la Serie A por la investigación judicial por fraude se le devolverán, al menos hasta un nuevo fallo.

Bayer Leverkusen goleó y quiere dar el golpe

El equipo alemán no tuvo inconvenientes y vapuleó 4-1 al Union SG a domicilio con goles de Moussa Diaby, Marvin Bakker, Jeremie Frimpong y Adam Hlozek; Casper Terho descontó para el humilde club belga, que en la ida había sorprendido consiguiendo un empate en uno de visitante.

Exequiel Palacios fue convocado y corría con chances de ser titular pero a último momento quedó fuera del banco de suplentes.

UEFA Conference League

Fiorentina 2 (6) - 3 (4) Lech Poznan

AZ Alkmaar 2 (2) - 0 (2) Anderlecht: pasaron los neerlandeses por penales (4-1)

West Ham 4 (5) - 1 (2) KAA Gent

Niza 1 (2) - 2 (2) Basel