Picante Pereyra: "El gol a River en la promoción fue lo más lindo que me pasó en mi carrera"

En los últimos días el ex delantero de Belgrano de Córdoba volvió a ser protagonista del descenso de un rival. El delantero marcó en tiempo de descuento el gol para Deportivo Maldonado, que con el 2 a 2 final mandó al descenso a Danubio en el fútbol uruguayo.

En la Promoción 2011, cuando el Pirata condenó a River a la B Nacional en el Estadio Monumental, el Picante marcó el segundo gol de Belgrano en el partido de ida en Córdoba.

"Como hincha de Boca, fue una gran sensación el hecho de poder hacer uno de los goles que condenaron a River. Aunque no lo crean, después de ese partido me hice amigo de muchos hinchas de River. Son cosas del fútbol. Del partido de la promoción entre River y Belgrano tengo todo guardado. Todo lo que usé ese día. Lo guardo porque es como un trofeo de guerra. Decidí guardar la ropa de concentración, la última pelota del partido, todo", recordó.

#LoDijo César "Picante" Pereyra, delantero, en @947Planeta.



“Sin dudas que no es de los goles más lindos, pero si es el más importante”.



— La 947 (@947FMRadio) March 30, 2021

"El gol a River en la Promoción fue lo más lindo que me pasó en mi carrera. Es algo que perdura en el tiempo como si hubiese pasado hace un año. Sin duda que no es de los goles más lindos, pero es el más importante de mi carrera", confesó el atacante de 39 años.

El atacante también se tomó unos minutos para reflexionar sobre lo que le pasa a un jugador que desciende de categoría. “Yo me fui al descenso y sé lo feo que se siente. Me pasó con Unión cuando recién empezaba. Encima cuando bajamos, no nos fue muy bien y estuvimos a punto de bajar a la B Metropolitana. No se lo deseo a nadie".