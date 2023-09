¿Por qué Lionel Messi no jugó ante Bolivia? La explicación de Scaloni

Luego de la práctica del lunes por la tarde, Lionel Scaloni definió junto al propio Messi que el rosarino no jugaría de titular. De hecho, habría sido decisión del 10 -"Solo lo saco si él me lo pide", suele decir el entrenador-. Pero la sorpresa se dio en las horas previas al duelo con Bolivia, cuando se confirmó que ni siquiera firmaría planilla.

¿La razón? A sus 36 años Messi no está en condiciones de afrontar el desgaste físico que conlleva jugar a 3600 metros de altura, y mucho menos después de todo el trajín que acarrea en el último tiempo entre Inter Miami y el debut en Eliminatorias ante Ecuador, donde fue reemplazado y salió muy cansado y con molestias musculares. En total, suma 12 partidos en 48 días.

"Leo no estaba para jugar. Ayer (en referencia al entrenamiento del lunes a la tarde, donde practicó diferenciado) intentó recuperar pero no estaba cómodo y no lo arriesgamos", explicó Scaloni luego del partido.

Proyecto_nuevo_(55).webp Lionel Messi, ovacionado al salir reemplazado en el Monumental frente a Ecuador.

Por otro lado, y si bien no hay dudas de que la Selección Argentina se potencia mucho más con su presencia, uno de los grandes méritos de Lionel Scaloni fue lograr construir un equipo que no dependa exclusivamente de Messi. Eso, sumado a los altos niveles de otros futbolistas, le permitieron al DT poder resguardarlo.

En su lugar quién ingresó en el equipo titular fue Ángel Di María, quien asistió a Enzo Fernández en el primer gol argentino y ejecutó el tiro libre que derivó en el segundo, cortesía de Nicolás Tagliafico de cabeza. Fue la figura del partido. Plenazo de Scaloni.

De todos modos, la presencia del Fideo también estaba confirmada, pero su ingreso iba a ser por Nicolás González, quien ante la ausencia de Leo permaneció en el 11. Por otro lado, el propio Di María fue el capitán del equipo, y la número 10 la usó Ángel Correa, que comenzó sentado en el banco.

di maria argentina.jpg Partidazo de Ángel Di María frente a Bolivia, con la cinta de capitán en el brazo.

Además de Messi, que pese a no firmar planilla vio el partido desde el banco de suplentes junto a sus compañeros y el cuerpo técnico, los otros cinco jugadores que quedaron fuera de la convocatoria fueron el arquero Walter Benítez, los defensores Marcos Senesi y Lisandro Martínez, el volante Facundo Buonanotte y el delantero Lucas Beltrán.

Vale destacar que la última vez que Lionel Messi no había sido ni siquiera parte del banco de suplentes en la Selección Argentina fue el 1 de febrero de 2022, cuando la 'Scaloneta' le ganó 1-0 a Colombia con gol de Lautaro Martínez en el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba.