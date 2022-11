¿Qué es el desprendimiento muscular?, la lesión que dejaría afuera a Lo Celso

El talentoso futbolista del Villarreal sufrió la semana pasada un desprendimiento muscular y el club dueño de su pase, el Tottenham inglés, le recomendaría que se opere para comenzar con la recuperación, aunque esa decisión alejaría su ilusión mundialista.

Los primeros estudios después de la lesión sufrida durante el partido entre Villarreal y Athletic de Bilbao indicaban que el jugador había tenido un desgarro de Grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que en tres semanas se especulaba que podía estar disponible. De esa manera, no había problemas para que llegue en condiciones a Qatar.

Pero, los médicos al examinar los estudios, corroboraron que había una anomalía mayor en la zona, por lo que al someterlo a una nueva resonancia, confirmaron un desprendimiento del músculo aductor con el isquiotibial.

Al conocerse la noticia, Scaloni aseguró que no llevará a Qatar a ningún jugado que no esté sano y sostuvo que Lo Celso "no tiene reemplazante" por sus características.

Además, el Tottenham, el dueño de su pase, ya se manifestó a favor de la operación del jugador para iniciarse prontamente su recuperación, algo que el Villarreal no pretende, ya que considera mejor que se haga un tratamiento kinesiológico.

Lo Celso será sometido este martes a un nuevo estudio en la zona afectada para corroborar cómo está la lesión y anunciar si efectivamente se le cierra la ilusión de Qatar.