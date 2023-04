Quién es el afortunado que se quedó con los guantes del Dibu Martínez

El 10 de marzo se realizó la subasta de los guantes del arquero de la Selección Argentina y nunca se había dado a conocer quién había sido el afortunado que se quedó con el preciado objeto a cambio de los 45 mil dólares.

La identidad salió a la luz a partir de HB Sport, una tienda especializada en arqueros ubicada en la capital de Santa Fe.

El propietario del local comercial se llama Hernán Bar y fue quien realizó un posteo en las redes sociales de su local en la que se apreciaba una foto en la que enseñaba a todos sus seguidores los guantes subastados, adjuntando una frase en la publicación.

"Gracias al amigo ganador de la subasta que nos dio el gusto de poder ver y tocar los guantes del campeón del mundo, Dibu Martínez", escribió Bar.

El hombre que ganó la subasta visitó HB Sport y le reconoció a Bar que era el afortunado que se había quedado con aquella reliquia debido a un pedido expreso que quería realizar en el local.

"Entró una persona y me preguntó cómo se hace para encuadrar unos guantes para ponerlos en una pared y que tengan el cuidado que corresponde", declaró Hernán Bar en una nota periodística.

Y agregó: "Mientras estábamos charlando le pregunté qué tipo de guante era para poder explicarle mejor según el modelo que tenía. El hombre se me quedó mirando y yo tengo en el negocio el mural del Dibu y me señaló la pared y me dijo que eran esos. Me quede mirándolo y le pregunté si era un modelo nuevo y me dice 'no, no. Son esos, son los de la final’".

Cuando el dueño de la tienda se dio cuenta de la situación que estaba viviendo confesó: "Se me erizó la piel con solo mirarlos. El hombre fue hasta su auto, que lo tenía estacionado afuera, los buscó y me los mostró. Tenía el pasto de la cancha, los nombres impresos de los hijos y el apellido de la familia".

A pesar que Hernán Bar dio a conocer el estado en que se encuentran los guantes y que posiblemente su propietario resida en Santa Fe, por respeto al mismo no quiso dar a la luz el nombre de la persona que pagó los 45 mil dólares.