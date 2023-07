Racing Club: Agustín Almendra tuvo su primer entrenamiento

Embed [ENTRENAMIENTO-JUEVES]



Gimnasio.

Rondos de posesión, circuitos de pases y tareas de definición en el Predio Tita.

Gabriel Rojas se entrenó a la par.

Aníbal Moreno, Emiliano Insúa y Maximiliano Romero trabajaron en campo.

Viernes: práctica por la mañana.



El mediocampista entrenó por primera vez a las órdenes de Fernando Gago en el predio Tita Mattiussi. Mientras tanto, espera solucionar su desvinculación de Boca Juniors para convertirse en jugador de la Academia y poder jugar la Copa Libertadores de América.

El ensayo de esta mañana inició con tareas en el gimnasio, luego se llevaron a cabo rondos de posesión, circuitos de pases y ejercicios de definición. Las actividades también contaron con la participación de Gabriel Rojas, que pudo entrenar al mismo ritmo que sus compañeros tras recuperarse de su lesión.

Por otra parte, Aníbal Moreno como Emiliano Insúa y Maximiliano Romero hicieron una parte de la práctica de manera diferenciada y no llegarían al partido frente a Rosario Central, programado para el próximo sábado, por la vigesimoquinta fecha de la Liga Profesional.

En cuanto al caso de Almendra, el futbolista todavía no firmó su contrato con Racing ya que está ligado a Boca hasta que termine el actual torneo del fútbol argentino. Mientras no puedan destrabar esta cláusula establecida en la última renovación del mediocampista en el Xeneize, el jugador no podrá estampar la rúbrica. Por lo tanto, quedaría afuera de la Copa Libertadores por un tema de tiempos con la lista que debe presentar Racing.