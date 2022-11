¡Racing de Córdoba ascendió a la Primera Nacional!

Racing de Córdoba se quedó con el único ascenso del Federal A a la Segunda División del fútbol argentino (también, desde la B Metro, subió Defensores Unidos). El equipo dirigido por Carlos "Chiquito" Bossio fue uno de los mejores equipos de la categoría durante todo el 2022: tras 32 fechas, ganó la Zona A con 68 puntos (19 victorias, 12 empates y apenas dos derrotas) y luego eliminó a Sportivo Las Parejas, Central Norte de Salta y Sarmiento de Resistencia para llegar al partido decisivo.

El que marcó el quinto penal para concretar el ascenso no podía no ser él: Emanuel Giménez. El capitán desató la locura de los hinchas en el estadio y también de los que no pudieron estar en la cancha y vieron el duelo en sus casas. Antes, Leandro Rodríguez, el arquero del campeón, contuvo el cuarto penal del equipo de Bahía Blanca, que fue ejecutado por Juan Manuel Elordi.

De esta manera, Racing (CBA) volverá a jugar en esta categoría después de 17 años. Vale recordar que el club ya había disputado siete temporadas en el Nacional B: 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1999/00, 2000/01, 2001/02 y 2004/05. Incluso, jugó ocho años en Primera División: 1982, 1983, 1984, 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89 y 1989/90. Ahora, el club vuelve a estar a un paso de la élite del fútbol argentino.