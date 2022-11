Javier Pinola anunció que se retira del fútbol en River

"Se lo he comunicado a mi familia, a mis compañeros, al técnico, obviamente. Hoy (domingo) va a ser el último partido de mi carrera", expresó el experimentado zaguero, entre lágrimas, en una entrevista en ESPN a poco del enfrentamiento con el conjunto español. Y añadió: "Son lágrimas de alegría, orgullo por la carrera que he hecho. Siento que fue muy lindo. He disfrutado muchísimo a mi manera".

"Hasta acá llegué, con 39 años, con el club que había soñado toda mi vida jugar", afirmó, visiblemente emocionado. A su vez, el futbolista campeón de la Copa Libertadores 2018 destacó el día a día con jóvenes compañeros en los últimos años: "Siempre se puede aprender un poco más. Lo he agradecido. Siempre he intentado manejarme con respeto, con los valores que me han inculcado desde chico".

"Tengo un grupo bárbaro que estuvo a mi lado. Creo que la decisión se tomó en los últimos días. Necesitaba estar convencido y seguro de la decisión que tomaba. Nadie ha influido en la decisión. Las ganas las he tenido hasta el último día. Sé que River exige mucho y hay que estar a la altura. Me preparaba para eso. Llega un momento en que uno tiene que hacer un balance y si uno está dispuesto a seguir demostrando", explicó. Y agregó: "Me voy feliz, he cumplido muchas más cosas que lo que uno se imagina".

Por otra parte, Pinola se refirió a la chance de sumarse al cuerpo técnico de Demichelis en River. "Hoy tomo esta decisión, quiero disfrutar este partido. Lo que venga, vendrá. Es momento de disfrutar", la tiró afuera.

Y le dedicó unas palabras a Marcelo Gallardo: "Se lo va a extrañar muchísimo. Uno, cuando se pone grande y le gusta o le va picando el bichito de lo que quiere hacer en el futuro, es cuando más absorbe. Absorbí muchísimo de él. Aprendí día a día escuchando, cuando corregía, cuando nos hablaba. Estoy agradecido por darme la posibilidad de cumplir mi sueño, de haber logrado tantas cosas juntos y por el respeto. Es lo más valioso que tiene eso".

Pinola nació el 24 de febrero en 1983 en Olivos, Buenos Aires. Debutó en Chacarita, en la temporada 2000-01 y luego estuvo una más. Tuvo un breve paso por Atlético Madrid B y luego el primer equipo. Pasó por Racing, se convirtió en ídolo de Núremberg de Alemania (diez temporadas consecutivas y una histórica Copa de Alemania), luego se puso la camiseta de Rosario Central y, por último, se transformó en emblema de la Era Gallardo. Una alegría inmensa para él, que de chico es hincha de River.