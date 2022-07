Reniero: "Hay que seguir así para alcanzar los objetivos"

Con respecto a la importancia de mantenerse invictos de local en lo que va del torneo, Reinero destacó: "Teníamos que ser regulares. Meter, jugar, y eso es lo que mostramos hoy. Hay que seguir así para alcanzar los objetivos que están más arriba".

Por último, el delantero fue consultado por su estado de salud tras salir del campo de juego debido al codazo de Carlos Zambrano y contó: "En la última me maree y perdí un poquito el conocimiento pero ya estoy bien".



Quien también brindo declaraciones fue Fausto Vera. "Estoy muy contento por el resultado, fue un partido difícil. Siempre es importante jugar contra un grande y sobre todo conseguir la victoria en casa con nuestra gente. Es una alegría muy grande y ahora hay que seguir pensando en mantenernos ahí arriba", analizó.

"En casa nos sentimos cómodos, conocemos la cancha. Venimos teniendo una regularidad tanto de local como de visitante que es importante. El grupo está fuerte. Seguimos una idea clara de juego y nos identificamos con eso", expresó en referencia al buen rendimiento que viene mostrando el equipo.

Emocionado por la ovación que recibió en el estadio, Vera declaró: "Para mí es un orgullo y un sueño que me ovacionen. Argentinos es como mi casa y siempre soñé con esto. En la cancha trato de devolverles todo el cariño que me dan ellos".



Sobre su futuro futbolístico, el mediocampista comentó: "La verdad es que no sé que voy a hacer. Se está manejando eso con mi representante y con el presidente. Yo mientas tanto disfruto y trato de ganar todos los partidos. Junto a mis compañeros, quiero dejar al club siempre en lo más alto".