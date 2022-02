Ricardo Centurión: "Voy a pagar con la piel"

"Voy a pagar con la piel el hecho de que San Lorenzo me quiera en este momento", afirmó el futbolista en declaraciones televisivas.

"Quiero y necesito aprovechar esta oportunidad en San Lorenzo. En algunos pasajes de mi carrera no estaba fuerte de la cabeza y sufría, y cuando no estás fuerte de la cabeza te voltea un mosquito", ironizó.

Centurión fue noticia en varios pasajes de su carrera por diferentes escándalos alejados de las canchas aunque en el último tiempo mostró un cambio en su comportamiento, según él, gracias al nacimiento de su hija.

"Tuve una etapa donde por ejemplo en Boca me iba bien en la cancha y afuera era un desastre. También cuando estuve en Italia extrañaba mucho y me quise volver. Y encima Boca es complejo, se habla todo el día pero es así: hay que estar preparado en esos clubes", detalló.

"Mi pilar hoy en día es mi familia: mi mujer y mi hija. Yo llego a casa y veo a mi familia y todo pasa a segundo plano", explicó al referirse a su comportamiento.

Por otro lado, Centurión destacó al entrenador, Pedro Troglio, porque cómo le llega a los jugadores y por la "cercanía" en el día a día con el plantel.

"La relación con Troglio empezó de 10. Es un tipo sencillo, se pone cerca del jugador, te llega y es fundamental. Te transmite tranquilidad, me dijo que me iba a bancar y a mí me toca responderle desde adentro", valoró Centurión.

"Es un técnico diferente a otros que tuve. Está atento, es llegador y vino al frente cuando me quería. Me convenció de esa manera, dio el paso y yo así voy a fondo", destacó.

A su vez, el ex San Pablo, de Brasil, lamentó su pelea con Eduardo Coudet en una de sus etapas en Racing porque le cerró la "puerta en la cara" cuando lo mandó a Reserva.

"San Lorenzo me quiso desde el principio, si bien me llamó Fernando Gago para volver a Racing, la realidad es que la oferta llegó solamente de un club", detalló.

Centurión recordó su frustrada convocatoria a la Selección Argentina en el Mundial del 2018 tras una supuesta pelea con Daniel Angelici, por entonces presidente de Boca Juniors, y confesó: "Lloré cuando lo vi, quería jugar con Lionel Messi y Ángel Di María".

"Un día antes me llamaron para decirme que iba a Rusia y al otro día cuando vi la lista estaba más afuera que un timbre", bromeó.

En relación al posible equipo del debut en la Copa de la Liga Profesional, el once que dispondría Troglio es elsiguiente: Sebastián Torrico; Gonzalo Luján o Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Yeison Gordillo, Nicolás Fernández Mercau; Ezequiel Cerutti, Nicolás Fernández, Ricardo Centurión; Adam Bareiro.

San Lorenzo arrancará el campeonato este viernes contra Banfield, como visitante, desde las 21.30, en la zona 2.