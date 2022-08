River: Díaz y Mammana con cuidados intensivos

Los defensores tendrán días de cuidados intensivos para poder llegar en óptimas condiciones al compromiso con el conjunto de Sarandí.

Mammana viene de ser reemplazado en la victoria ante la Lepra (4-1) por molestia en la rodilla izquierda y Díaz fue descartado en la previa del encuentro debido a una sobrecarga en el cuádricep izquierdo.

En este contexto, la dupla central que terminó jugando frente a Newell's estuvo compuesta por Jonathan Maidana y Javier Pinola.

Con respecto a la lesión de Mammana, el propio jugador contó en conferencia de prensa que no es algo grave: “Se me trabó la rodilla, es normal por las operaciones, puede pasar y me dolía. No estaba corriendo bien y salí por el bien del equipo. En esa posición no podes dar ventaja”.



El cuerpo técnico está atento a la evolución de ambos para decidir si los suman a la convocatoria. En caso de no tenerlos a disposición, Marcelo Gallardo mantendrá la dupla histórica de Maidana-Pinola.

Por otra parte, Esequiel Barco, quien estuvo ausente por una molestia en el isquiotibial izquierdo, recibirá el alta médica en los próximos días y podría regresar al equipo titular en el cruce con Arsenal. De volver a estar desde el inicio, lo haría en lugar de Juan Fernando Quintero.

Esta mañana, el plantel de River realizó regenerativas y el lunes volverá al entrenamiento en el River Camp.

Con 21 puntos, el Millonario se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Liga Profesional y en la siguiente fecha se enfrentará con Arsenal en Sarandí.