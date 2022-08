Embed

"Tenemos un buen plantel, el equipo se irá viendo, tenemos que ir armando un equipo nuevo. Un funcionamiento que nos asegure que cada vez entramos a la cancha podemos ser superiores sin importar el rival ni el sistema con el que juguemos. Requiere que los jugadores que llegan se acoplen y entiendan la exigencia de este club, que no es fácil, y que los resultados acompañen para seguir convencido de lo que queremos", lanzó un mensaje clarito el entrenador del Millonario.

Luego, el Muñeco corrigió a un periodista: “Rumbo tenemos, no es que no tenemos rumbo”. Y continuó: “Regularidad es otra cosa. Cuando no tenés rumbo es porque directamente no ves nada. Sí, tenemos. Después está lo otro, qué hacés para ir al lugar que querés. Estamos en esa búsqueda”.

Sobre este tema, se explayó: “Estamos atravesando un proceso, no es fácil reemplazar a dos futbolistas muy importantes (Julián Álvarez y Enzo Fernández) en este tiempo como no ha sido fácil reemplazar a otros futbolistas. Nunca es fácil. Uno entiende que las urgencias te llevan… esto no es de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana. Hay trabajo, comportamiento, adaptaciones, exigencias…".

Por último, concluyó: "El futbolista que llega tiene que entender cómo se vive en esta institución para algunos es más fácil y para otro, nos. No es fácil. Algunos jugadores que vienen se acomodan rápido y otros no tanto, es todo un proceso. Se nota más cuando estas en una institución con una vara muy alta, en otros se nota menos. Acá hay exigencia desde adentro y desde afuera”.