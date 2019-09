Es que por razones diversas, los dos jugadores que más minutos sumaron en toda la temporada pasada, incluyendo la terrible campaña en la Copa Libertadores 2018 y las finales con Boca que los llevaron a ser titulares indiscutidos, hoy deben remar de atrás o pelear por un lugar. El delantero no puede darle al conjunto lo que le dan a Matías Suaréz y Borré, mientras que el marcador central ve como está en peligro su lugar por el tremendo nivel de Martínez Quarta y la aparición de Paulo Díaz, que fue titular ante Boca y para el DT está para formar parte del once inicial.

Tanto a Pratto como a Pinola la exigencia total les jugó la mala pasada de lesiones. Al Oso con una fisura en el sacro al final del semestre que lo dejó sin pretemporada y que lo hizo volver para los partidos con Cruzeiro en mala forma.

Por su parte, el ex Chacarita y Racing, entre otros equipos, tuvo una lesión muscular que no pudo manejar con paciencia por sus ganas de no perder el lugar y al regreso, una expulsión lo sacó de la cancha. Ya fue al banco en la revancha con Cerro en Paraguay.

Ambos jugadores, pensando en los partidos de la Superliga previos a los cruces con Boca de la Copa, están corriendo de atrás, pero tienen un ítem a favor: Díaz, el” Chino” y Borré van a tener que recuperarse del desgaste de la fecha FIFA.

Pase lo que pase en estas semanas de trabajo, basta mirar para atrás en el tiempo para saber que las chances que tienen de ser nuevamente titulares de manera indiscutida no van a depender del DNI ni siquiera en la más mínima posibilidad.

Por eso los dos están usando este parate para seguir el pie de la letra los trabajos y para recuperar la mejor forma física y competir a la par del resto. Ellos saben por experiencias vividas por compañeros del plantel y por historias que a Gallardo no mira los nombres a la hora de elegir.

SOBRAN LAS MUESTRAS

Cuando Gallardo asumió y repatrió a Mora y a Sánchez marcó una línea que todo empezaba de nuevo. Lo mismo le dijo a Ponzio que lo quería adentro pero que para jugar iba a tener que romperse el lomo. En esos tiempos no dudó en darle continuidad a Ramiro Funes Mori en lugar de la joya que era Balanta. Además sacó del equipo al Malevo Ferreyra -un histórico en ese momento- y le dio titularidad al uruguayo que había estado exiliado.

Tiempo después no dudó en mandar al banco se suplentes a un ídolo como Cavenaghi y cuando bajaron su nivel salieron jugadores que habían sido campeones como Pisculichi, Sánchez y el propio Rojas. Después cuando vino Saviola no jugó por el apellido, lo mismo con D´Alessandro y hasta el propio Lucho González aguantó hasta donde pudo.

Más adelante le tocó el turno a Mora que cedió su lugar a Driussi sin chistar y hasta se dio el lujo de mandar al banco a Maidana cuando llegó Pinola. En el último tiemo lo padeció Enzo Pérez que luego se ganó el lugar y lo sufrió Ponzio. Ni que hablar cuando no dudó y mandó al banco a Alario porque lo veía mejor a Alonso.

No hay intocables para el DT -sólo el dato del Pity Martínez se podría pensar como un debilidad- por eso está a la vista que en River el nombre y apellido sólo sirve para las cuestiones burocráticas de planillas, viajes, contratos y etiquetas en los bolsos.